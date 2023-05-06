藍苗山線立委提名 徐耀昌、邱鎮軍同框較勁

苗栗縣第二選區（山線）立委徐志榮不爭取連任，國民黨內有前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍競逐提名，14日起將一連3天展開電話全民調。徐、邱2人積極透過陸空戰拜票，昨天還在縣府活動記者會中「同框」，地方觀察2人雖然競爭激烈，但彼此都保持君子之爭態勢、互動良好。

山線立委選區又以頭份市為最大票倉，徐志榮前晚在頭份辦感恩餐會，除了感謝鄉親選民支持，也邀地方幹部為邱鎮軍造勢，喊出「世代交替」口號，希望立委順利交棒給邱鎮軍。

邱鎮軍積極搶進曾任縣長、立委與頭份鎮長的徐耀昌「本命區」，昨天一早又到頭份交流道站路口，在街頭向民眾問早安，極力爭取頭份地區選民支持。

徐耀昌回鍋再戰立委也展現企圖心，近日在苗栗市辦過幹部會議，並獲縣長鍾東錦、議長李文斌表態支持，喊出「苗栗願景、榮耀前行」、「勤奮活力、歷練成就」等口號。

徐耀昌強調，自己有四年級生的歷練、六年級生的勤奮和八年級生的活力，對於苗栗他深感責任未了，重披戰袍懇請鄉親支持；並期許與對手正面競爭，否則選後只會漸行漸遠，讓團結淪為空談，讓綠營親痛仇快。