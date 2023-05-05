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北市大安區藍委民調 大咖牌助攻

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
韓國瑜表示特地搭高鐵北上力挺，強調羅智強是大安區立委最佳人選。記者曾吉松／攝影
韓國瑜表示特地搭高鐵北上力挺，強調羅智強是大安區立委最佳人選。記者曾吉松／攝影

國民黨北市大安區立委初選「三腳督」，全民調倒數一周「大咖牌」盡出，前議員羅智強昨邀高雄市前市長韓國瑜站台，韓強調羅是最佳人選，議員鍾佩君搬出民眾黨主席柯文哲，鍾表示「顏色從來不是唯一的判準」，國安會前副秘書長楊永明說，內政部前部長李鴻源與媒體人唐湘龍皆獻聲助選。

韓國瑜昨出席羅智強音樂會輔選時強調，羅智強有3個優點，第1個優點是孝順，不管選戰多累，羅智強都一定回去陪伴年邁父母，韓國瑜說，這種孝順非常難得。第2個優點是寬厚，羅智強離開北市議會後，努力完成接班，讓3個子弟兵成功當選議員，拚了命的輔選。

韓國瑜表示，羅智強第3個優點是勇敢，過去他把民進黨的私德、貪汙、腐敗通通大聲說出來，台灣目前面臨了風雨飄搖、大國博弈、國際關係糾葛的一塌糊塗，面對最敏感時刻，台灣就像他褲子皮帶上的扣環，最關鍵、小小的一個，立法院需要一位能夠帶領台灣面對這些問題的立委。

台北市議員鍾沛君與民眾黨主席柯文哲合體逛夜市。圖／鍾沛君辦公室提供
台北市議員鍾沛君與民眾黨主席柯文哲合體逛夜市。圖／鍾沛君辦公室提供

柯文哲前天到南投暨南大學演講，身為傑出校友的鍾沛君也盡地主之誼，鍾沛君昨表示，柯文哲向南投縣民眾黨部主委簡千翔介紹，不管是她在跑新聞還是當議員時，都和自己很好。鍾沛君也當場問柯文哲，會幫「鍾沛君議員」表現打幾分，柯文哲出乎她意料地回答，「85分，而且都是有準備質詢，不會亂罵。」

鍾沛君說，當下駐地媒體就問柯文哲「這是藍白合嗎？」柯文哲則回應，「這我好朋友啦！」鍾強調，顏色從來不是唯一的判準，人與人的感情不必染色，她也深信，政治人物重要的，終究是品質，而不是黨派。

前國安會副秘書長楊永明昨天召開記者會強調，立法院需要一個有國安專業的立委。記者洪子凱／攝影
前國安會副秘書長楊永明昨天召開記者會強調，立法院需要一個有國安專業的立委。記者洪子凱／攝影

楊永明說，若真要說大咖加持，參選至今自己也拜訪各界人士，獲國民黨前主席吳敦義、外交部前部長錢復支持，「他們都對我的參選表達支持，夠大咖了吧！」

楊永明表示，李鴻源與唐湘龍皆表達支自己、獻聲助選，目前兩人獻聲錄音都已在電話拜票、廣播電台、宣傳車上播送。

2024大選 立委選舉 韓國瑜 柯文哲 羅智強 鍾沛君 唐湘龍 李鴻源 吳敦義

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