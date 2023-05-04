新北藍委第2階提名4議員…洪佳君對決蘇巧慧 林金結再戰吳琪銘

國民黨中常會昨提名新北市第二階段立委人選，其中新北第5選區將由市議員洪佳君挑戰行政院前院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧；第10選區由前中常委、議員林金結挑戰現任民進黨立委吳琪銘，2選區藍綠實力都非常強勁，戰況激烈可期。

國民黨中常會昨天提名4名現任新北市議員參選立委，包括第5選區樹林、鶯歌洪佳君；板橋6選區葉元之、7選區林國春對戰現任立委羅致政、張宏陸；第10選區林金結。

國民黨新北市黨部主委黃志雄與洪佳君為夫妻檔，2020年黃以近3萬票差距落敗，洪在選區經營已久扎根已深，藍綠對決，「兩個女人的戰爭」將十分激烈。

洪佳君表示，自己長期關心教育，她不是政二代，希望讓年輕人知道只要努力都有機會，當選立委後，議員席次可交棒給年輕人。蘇巧慧說，不論國民黨派誰參選，她會用過去7年的政績爭取選民支持，相信「蘇巧慧、會做事」不只是口號，會繼續努力為鄉親打拚。

第10選區目前藍綠對決戰況緊繃，上次選舉因民眾黨李縉穎以民眾黨身分參選，和吳琪銘及林金結形成三腳督，李家背景偏藍，吸走泛藍3萬8977票，林以7萬3686票輸給吳9萬2665票，差距僅1萬8979票。如今李擔任國民黨新竹市黨部主委，不宜再選立委，林金結與吳琪銘對決。

林金結表示，提名是責任開始肯定會全力以赴，承擔好人民交付的責任，為人民、為社會做更多事情，有信心能夠贏得這一席。吳琪銘回應，尊重個人參選意願與政黨提名制度，但勤跑地方與在立法院爭取建設、用心質詢與法案才是自己現在最主要的工作。