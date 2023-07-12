會考生放榜他問「可以重考嗎？」 網搖頭：重頭戲在後頭

教育對於孩子而言，是培養他們未來進入社會後，能在各行業佔有一席之地的重要途徑，因此許多家長為了孩子的將來總是煞費苦心。昨天免試入學放榜後，便有一名家長在FB社團「十二年國教家長聯盟（基北區）」發文詢問網友，「請問會考可以重考嗎」，引起網友熱議。

國中會考作為台灣學子第一個大考，他們首次自行選填志願，學習如何為自己的選擇負責，此選擇將會影響未來三年就讀的學校。這則「請問會考可以重考嗎」貼文發布後，許多網友紛紛表示「會考雖然可以重考但沒必要」。

網友表示高中並不是求學的終點，學測才是重頭戲，「不需要，高中職又是另一個階段了，好好讀好高中職拚大學吧，不用浪費執著在這階段」、「高中讓你考到第一志願也只是個過程而已，不代表你就能上頂大，讀高職或五專也不代表未來就上不了頂大」、「現在多元入學，可以好好認真三年拚3年後大學。真心建議不要重考，這1年太煎熬」。

不過也有一部分網友表示支持並給予鼓勵，「可以明年再考」、「可以，但要很有毅力的堅持一年」、「可以，如果孩子沒有意願唸現在的高中，都可以重考再來，只要肯堅持，父母一定要當後盾」、「不簡單的事情，再來一次，一定會比第一次更好，若小朋友願意嘗試挑戰自我，有何不同」、「如果小孩意志夠堅定，目標設定在前三，很鼓勵重考」。