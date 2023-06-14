會考5A6+不讀高中丟臉？ 雄中生見高職兄上台科反讚：cp值高

112學年度國中教育會考近日放榜，一名家長在論壇Dcard發文表示，家中孩子會考成績5A6+選擇高職就讀，不料卻被身邊一堆人問「蛤？為什麼要讀高職」，讓她相當不解問道這樣做「丟臉嗎？」也引起許多網友熱烈討論。

貼文一出，網友們紛紛力挺，「開心就好了啊」、「5A8+讀大安，球隊、專業科目、專題一樣沒少，很慶幸當初選了高工」、「有聽說過捨建中讀大安電機的，三年後統測上交大電機」、「金子到哪都會發光」、「將來會賺錢比較重要，讀哪無所謂，錢多對方根本不敢問你讀哪」。

不過，也有網友針對現下教育環境，客觀分析高中、高職間的差異，「讀高職只提醒一點：留意英文。高職出來大部分那個英文慘到簡直不能看」、「沒有丟臉，只是台灣的高職教育資源比較少，你看統測跟學測的關心度就知道大概了」、「必須說高職的程度落差很大，不是每個都像您孩子一樣優秀」、「不是丟不丟臉的問題，是發展會不會受限，他讀高職最優秀也只有台科、北科能選，但如果讀高中有台、清、交、成可以念，後面還有四中」、「我不認為讀高職丟臉，每個人都有適合他的選擇，但你要能夠引導孩子的成長發展，因為高職現在是一個不倫不類的存在」。

對此，不少高中畢業生也分享自身經歷。一名高中體系考上台科大的網友指出，系上不乏有地區第一志願，雖然有部分同學真的蠻爛，但有更多都是認真學習的，且高職先修許多專業課程，的確較高中生吃香，他更透露「電機系拿卷的大部分都高職生」。

一名網友更表示，自己四年前會考成績也和原PO小孩一樣，去讀了雄中最後考上成大；相較之下，會考5A5+的哥哥去讀了高職，最後考上台科大。他自覺高中3年生活辛苦，然而哥哥讀高職的那三年卻比高中輕鬆很多，也認為去高職拚台科大電子應該會輕鬆些，「感覺cp值頗高」。