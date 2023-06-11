會考英文靠聲音記憶 專家鼓勵多說

根據心測統計，近年來的會考英聽待加強占比愈來愈高，致理科大應用英語系講座教授陳超明指出，國內從小學就缺乏語言教學的自我朗讀訓練「Read Aloud」，關鍵仍在教育現場應鼓勵多說，以聲音學英文，而非用眼睛看；且若教師持續用中文解釋文法術語，學生更沒有機會聽、說英文。

陳超明表示，英文單字需靠聲音記憶，也能幫助聽力培養，但現行中小學英語教育多是教師以中文教單字、閱讀考中翻英，鮮少實際聽說的機會，很多學生中學遇到瓶頸，主因是國小自然發音沒學好，反觀會考拿Ａ的學生，多是靠送補習班加強，且絕大多數側重口語訓練。

陳超明建議，升學考試閱讀題目過多，應減少文法試題、增加生活英語，甚至可適度引進口語，並適度的修改過長的英聽試題，不至於讓程度弱的學生開頭聽不懂就放棄。

會考英聽已走了逾十年，心測中心副主任曾芬蘭表示，語文學習是全方面的聽說讀寫，其實近年已能看到教學現場嘗試讓學生朗讀課文、文章，以說來輔佐聽。英文科待加強的學生，大部分是沒興趣，學生也許能從繪本、有趣的文章開始。

全教總副理事長何俊彥則說，現在學生能透過YouTuber等網路資源學英文，教師致力分享資源，也要提點學生要有定力。