升學路徑直球對決 新課綱策略揭密

高中生需不需要補習是見仁見智，但這的確是一個高效率的學習方式。 圖／李清宇攝影

國九教育會考成績出爐，準高中新鮮人除了預備迎接新生活外，建議趁早瞭解高中升學相關資訊，加速適應高中學習。許多父母在孩子升上高中後，面對現今多元的升學管道，常常產生迷茫的困惑。有40多年補教經驗的陳立老師建議可以透過補習班的試聽活動與家長說明會，提前規畫前進頂尖大學的路徑！

在台灣都會區，高中生補習是常態，若從頂大熱門科系如醫學系、電機系調查，學生補習的比例更高。為何比例這麼高？補教權威陳立老師分析，每年從會考一拿到成績單開始，多數學生都是自己選擇要補習。而這些學生多半有積極性的因子，知道要延續國中的強弱，藉由補習達到有效率的學習成效。

就是因為了解自己在體制教育下的優劣，最沒把握的科目要補，才能超越障礙；最有把握的科目也要補，希望正確穩住方向不要失分。

陳立老師認為是數學是投資報酬率高的科目。 圖／李清宇攝影

很多人好奇，才剛考上高中怎麼知道如何選擇學群？又該從哪裡補起？陳立老師40多年接觸學生，發現多數學生上高中後對未來已經有一些目標與方向，補習就像GPS定位系統，可以協助正確且快速朝向目標前進。

至於在這個階段要補哪一科？陳立老師建議數學不能少！數學可以說是投資報酬率最高的科目。多數學生經由補習班設計的課程，能夠掌握數學思考的邏輯，未來面對不同的題目都能迎刃而解。

藉由試聽了解環境，是補習重要環節。 圖／李清宇攝影

坊間補習班這麼多，高一新鮮人該如何選擇

每個學生適合的補習班、補教師資都不相同，陳立老師認為試聽最重要。「希望學生先來諮詢，補習班可以協助釐清每個學生的需求，知道學生期待的願景就能擬定策略！」

面對各家廣告聽起來都很吸引人，但是陳立老師也提醒，補習班的口碑很重要，有幾個選擇重點：

重點一 規模與理念經營規模要檢視補習班是否有足夠的全職人員提供輔導與協助，教學資源是否具全國競爭性。經營理念則可以透過補習班創始發想與近期發展了解。這些加上累積教授學生的數量，都是教學品質與教材研發的基石。

重點二 師資團隊

師資團隊是驗證教學經驗的鐵證，前來諮詢和試聽，可以判知師資適不適合自己，課程深度、內容有沒有長期規畫。還有師資的專業性很重要，透過「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統，https://bsb.kh.edu.tw/ 」查詢補習班是否立案與授課老師的學經歷，家長可以更安心。

重點三 上課環境真實了解教室環境，對於補習班的空間設計、軟硬體設施、公安、消安的完備與法規符合，這些都是讓學生在學習過程中能心無旁鶩的必備條件。

陳立教育成立40多年，提供學生高效學習的課程。 圖／李清宇攝影

至於很多補習班會亮榜單，榜單真實性和榜單效期必須禁得起檢驗。以全國最大國高中升學補習班陳立教育集團來說，只會提供單一年度的榜單。學生多打聽口碑、多試聽感受，選擇適合自己求學過程的補教良師，高效達陣求學目標。

udn報名「試聽」 6月15日前各科完全免費：https://event.udn.com/chenliedu/story3.html