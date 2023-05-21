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會考社會／時間軸考很多 社會答題要「轉幾個彎」

聯合報／ 記者趙宥寧鄭惠仁鄭國樑翁唯真徐如宜余采瀅／連線報導

國中教育會考昨首節考社會科，國中社會科教師分析，今年試題難易適中，考題也與疫情時事連結，也結合生活化題材，如飢餓行銷、少子化等跨科整合試題。整體圖表試題占近五成，考生雖普遍認為題目不難，但相當靈活，有些題幹文字「落落長」頗具挑戰性，歷史科考很多時間軸，找答案還得「轉幾個彎」。

今年國中會考社會科共有五十四題，皆為四選一選擇題，部分題型為鋪陳素養情境，題幹稍長，但整份試卷文字量與往年相當。

社會科的試題靈活、生活化，高雄市路竹高中公民教師秀玲以第卅五題為例，該題測驗學生能否判斷「飢餓行銷」對消費市場的影響。而走過二年疫情，第九題以新冠疫苗接種對象為例，考驗學生能否判別民間團體的觀點，屬於較「新穎」的題目。

往年歷史科與時事連結較少，高雄市明義國中歷史教師陳莉婷以第十九題為例，學生要從「霞喀羅國家步道」圖中的遺跡、遺物等說明，判斷台灣統治者修築此道路的目的；跨科整合考題也不少，第五十題以開普敦地圖為素材，學生需連結歷史、地理的學科基本知識，判斷奴隸輸出地位在哪個地理區；少子化危機也入題，學生需結合地理、公民與社會的學科基本知識才能作答。

桃園市復旦高中國中部劉姓考生表示，今年社會考題三科的配比平均，題目難易適中；台南市建興國中學生則說，社會科題目很活潑，但也有陷阱題，需要謹慎作答；「有些題目落落長」高雄市洪姓考生說，題目很靈活，課本背了也不見得就有用。

112會考

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