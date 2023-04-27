112會考自然衝刺／生物理化地科考法全解析 最後關鍵期這樣複習最有效

◆生物◆

一、出題趨勢

在111年會考題中，可以發現出題不再是以往純記憶或純計算的方式，題目較少直接考單一觀念，多是「跨單元或跨科之間各觀念整合」，同時結合到「日常生活知識」，但如果仔細研讀題目，依然有很明顯的解題線索。力宇教育的李鴻老師舉例，【108年會考，第19題】與【111年會考補考，第14題】都考到了呼氣運動時胸腔的狀態，但兩題考法不同，由此可知，新課綱考題在題幹的敘述變化上會較貼近生活也更加複雜，需要考生找出與考題觀念的聯繫，但實際上題目觀念都是一樣的。

二、衝刺準備

在會考最後的衝刺階段，生物如何準備？李鴻老師建議從「基礎觀念、實驗及圖表、題目練習」三方面著手：

1.了解課本基礎觀念、強化閱讀能力

會考題目有時非常冗長，因此需留意關鍵字，最好可以畫線或者圈出來，減少讀題時間與失誤率，作答時也比較容易對應到選項中，切勿題目只看頭看尾，衝動選答案。

2.注意圖表、熟悉實驗但不要背實驗

近年來圖表題比例較多，常考實驗流程或是實驗數據分析，因此熟讀課綱內出現的所有實驗，注意實驗原理、步驟及結果判斷，在考題中找出關聯，相信都能明確找到解題關鍵。

3.題目練習

108課綱刪減不少內容，範圍相對減少，但是出題方式並不簡單，因此到最後一刻，都仍需練習題目。尤其是近年的會考題都須做過一次，練習過才能熟悉會考的出題方式，避免在考場中過度慌張。

三、考點整理

在生物科的重點方面，生物每個章節幾乎都會出題，以下是李鴻老師幫同學整理的常考觀念，要特別再加強複習。

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◆理化◆

一、出題趨勢

1.綜觀103~110年會考中，每屆會考約54題(理化約27題)，圖表題至少35題(理化至少19題)。但是111年教育會考，總題數為50題，理化題數共27題(圖表題16題)，連續兩年理化題數都超過總題數的1/2，顯示此為未來出題的趨勢。

2.雖然111年總題數減少，但是總字數上升，這代表題目的題幹敘述變長了。如何從龐大的文字、圖形、表格中，獲取破題相關的訊息，就是應考同學必須熟悉的考試技巧。

3.近年考題的方向，已經不是題型刁鑽來測驗同學的取向，相比之下，近年的會考方向改為著重「科學知識在各領域的靈活運用」。力宇教育的趙天豪老師建議可從歷屆考題與生活新聞中著手，有許多議題皆與科學相關，同學可以在練習考題與閱讀新聞時，同步查詢課本相關知識。

4.會考中題數的分布一直呈現穩定的趨勢，預估今年考試出題方向，仍會偏重「物質與世界」、「力與運動」這兩個主題，根據往年趨勢分析，預測應該會出約12題左右。以下是天豪老師幫同學點出這兩個主題內考題熱門的出題觀念，考前要再確認是否都了解了。

二、題型分析及準備方向

1.科學素養的命題取向，強調課本知識與生活情境的結合

跟過去課綱比較，108課綱更強調課本知識與生活情境的結合，會考中科學素養的命題取向就與傳統出題方式不同，更強調從不同的生活情境中判讀題目的訊息，再靈活運用課本的知識，分析比較各變項間的關係，最後判斷題目所詢問的答案，如：【111會考，第7、21題】。

2.邏輯式題型變多，計算題減少

不著重計算，而是著重考題訊息內容的判斷。天豪老師提醒，邏輯式考題在近年頻繁出現，算是新式題型的考試方向之一，如：【111會考，第31題】、【110會考，第26題】、【109會考，第32題】已連出三年。

3.多加注意跨章節或跨科整合題型

熟悉自然科各章節內容，以利判斷答案，如：【111會考，第7、27題】。

4.重視探究實作與實驗題

實驗題是近幾年的熱門趨勢，為了因應新課綱與探究實作的教學，無論課本的探索活動、示範實驗或正式實驗的實驗步驟、結果紀錄、問題討論，都應該仔細準備，不可走馬看花，如：【111會考，第42~44題題組】。

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◆地球科學◆

一、出題趨勢

1. 111會考是新課綱考題的首度登場，題數由54題降為50題，但題目總字數卻由約7600字上升到約8800字，代表題目的閱讀量增加了，所以閱讀理解對新課綱的考生非常重要。而以往舊課綱的自然科計算題約佔5~6題，而111年新課綱的會考題只有2題計算，可知計算已不再是新課綱的重點，重點是觀念的理解。

2.根據新課綱首次會考及會考補考題目的統計，雖然地科只有5個單元，在自然科所有單元中約占15%，但在會考的考題占比卻有約20%以上。地科可說是投報率最高的科目，在最後時刻加強地科，絕對是最有效率獲取分數的方式。

3.自然科適合跨領域或跨單元出題，力宇教育的張羽老師幫同學統整相關單元的橫向連結，務必要熟悉並能活用各單元知識，如：【111會考，第7題】為地科跨理化的觀念。

二、最有效的練習方式

1.完成會考與基測考古題(由近至遠)

如：【111會考補考，第50題】vs.【96基測二，第44題】、【111會考，第15題】vs.【94基測一，第22題】兩組題目內容都非常類似，若寫過先前考古題，在111會考中就能輕鬆解題。

2.每個選項都必須確實理解，並非找到答案即可

張羽老師建議同學們可以整理錯題，藉由錯題練習幫助自己複習並理解題目和選項。

三、題型分析及準備方向

1.圖表判讀

111會考和補考的圖表題占比都在60%以上，熟讀圖表、理解圖表如何濃縮文字並正確傳達資訊是非常重要的。平時也可以試著整理圖表，將課本文字轉換成圖表呈現，熟悉這項技能，在未來在判讀圖表時將更加從容，如：【111會考，第20題】題目附圖包含降雨量、氣溫、地區和月份等資訊，但考題並沒有考太多知識點，而是對圖的判讀能力。

2.生活情境與閱讀理解

108課綱常有情境式考題，閱讀理解是不可或缺的能力，如：【111會考，第49題】包含情境遊戲規則與選項共約450字，回答此題前，需要先閱讀並理解遊戲規則後才能作答。但閱讀能力並非一蹴可及，張羽老師為同學提供提升閱讀題作答的小技巧：

(1)先看問題再讀題目。(2)注意關鍵詞。(3)尋找答案的提示。(4)練習總結文章。

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