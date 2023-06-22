蘇治芬投無效票：尤未能說服我

立法院昨天行使大法官人事同意權案投票，遭控曾涉教唆偽證的尤伯祥獲最高的六十四張同意票，但不同意票與無效票各一張。時代力量立委陳椒華表示，她對於四位大法官被提名人均投不同意票，民進黨立委蘇治芬則坦言，尤伯祥對教唆證人偽證案的解釋無法說服她，她投下無效票。

昨天國民黨團、民眾黨團都未出席投票，全部立委只領了六十六張票，因時代力量立委王婉諭、邱顯智表態投同意票，陳椒華投不同意票，因此，一張無效票確定來自民進黨團。

蘇治芬投票時表示，對於尤伯祥前天的說法感到很遺憾。昨天下午在臉書指出，尤伯祥的說法無法說服她，因此投下無效票。

蘇治芬日前引用雲林地方法院前法官康樹正的文章，稱「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」尤伯祥前天在立法院表示此事是誤會，他堅持忠於職守，重回十八年前還是會做一樣的選擇。

蘇治芬表示，關於以前發生的個案，她希望尤伯祥正面回應當初審檢於審判過程中的質疑，針對事實澄清而非對法官個人做出攻擊，坦然接受社會公評。通案部分涉及制度討論，相信尤伯祥也了解部分法界人士的見解持不同看法，但仍未見尤提出如何解決問題的看法，對個案的辯駁及對整體制度的論理，未能說服她投下同意的一票。

蘇治芬說，尤伯祥長年致力於司法冤獄案件，付出的努力是有目共睹；台灣司法改革不斷在進行，許多問題是需要虛心與審檢辯學及社會各界共同討論、共同關心，這是她對大法官的期待。

陳椒華則表示，大法官被提名人拒答問卷的傲慢態度與行為，使她無法判斷被提名人是否符合資格，更遑論提名審查時程一再壓縮，過程流於草率及淪為橡皮圖章；因此對四位大法官被提名人均投下不同意票，拒絕背書。