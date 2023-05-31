學者：立院應監督 讓大法官被提名人受檢視

總統府昨公布四位大法官人選，學者認為立法院應發揮審查監督責任，讓被提名人完整受到檢視，而非過水、打迷糊仗。

有律師指出，大法官應該獨立行使職權，不能淪於意識形態，依年金改革、萊豬、黨產條例等釋憲結果來看，他對未來憲法判決感到悲觀。

文化大學法律系教授李復甸指出，大法官由總統提名任命具高度政治性，世界各國皆同，但他國對於被提名人會「自我節制」，舉美國聯邦最高法院大法官為例，總統會依被提名人對於墮胎、持有槍械等議題看法，區分法律見解傾向保守或自由主義，以此作為提名原則，盡量維持保守、自由間平衡，與總統政治立場關聯性低。

對於十五位大法官均由蔡英文總統提名，有律師認為，大法官不宜全由一位總統提名，美國大法官為終生職，不會同時出缺，也可避免由單一總統完全主導；台灣目前問題大，但難以處理，除非修憲或當權者限制自身權力。