陸總理記者會恐成絕響…回顧那些總理的「金句連發」 他曾洗臉習近平

中國已故總理李克強2020年5月28日在當年推遲舉行的全國人大會議閉幕記者會上說：「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣（約新台幣13萬元），但是有6億人每個月的收入也就1000元（約新台幣4383元），1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。就業是最大的民生。沒有就業那就是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。」

李克強的「數字經」

2020年正值習近平要求實現農村貧困人口全部脫貧的最後一年。當局大力宣揚「中共十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，中國組織實施了人類歷史上規模空前、力度最大、惠及人口最多的脫貧攻堅戰」。在這個時候，李克強爆出「6億人每個月的收入也就1000元」這樣的拒絕粉飾太平的數字，無疑讓犧牲民生，執意推進新冠清零政策的習近平臉上無光。

雖為弱勢總理，李克強不止一次在總理記者會上揭露問題。在2019年3月15日的人大記者會上，李克強也透露了一個涉及民生的重要數字，他說：「我們的醫保雖然覆蓋全民，但是水平不高。尤其是我們的農民，人均年收入不到1.5萬元人民幣（約新台幣6.5萬元），遇到大病靠自己扛是很難的。」

2003年3月至2013年3月擔任總理的溫家寶被視為擅長以溫文爾雅、平易近人的風格打溫情牌，回答記者提問時總是旁征博引、名言警句信手拈來。

在2003年「兩會」記者會上，新出爐的總理溫家寶坦言「當好中國的總理不容易」。他還引用林則徐《赴戍登程口佔示家人》中的詩句「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」來表達自己不顧個人安危，一心報國的心願。談兩岸關系時，溫家寶引用了國民黨元老、書法名家於右任的《望大陸》中的詩句：「葬我於高山之上兮，望我大陸。大陸不可見兮，只有痛哭。葬我於高山之上兮，望我故鄉。故鄉不可見兮，永不能忘。天蒼蒼，野茫茫。山之上，國有殤。」

2012年3月14日，溫家寶作為時任總理在他的最後一次記者會上罕見地正面談論政治改革問題，並告誡警惕文革復辟。他說，「現在改革到了攻堅階段，沒有政治體制改革的成功，經濟體制改革不可能進行到底，已經取得的改革和建設成果還有可能得而復失，社會上新產生的問題也不能從根本上得到解決，文化大革命這樣的歷史悲劇還有可能重新發生。每個有責任的黨員和領導干部都應該有緊迫感。」溫家寶的這番話沒有成為先聲，而是成為絕響。作為中共二號人物，溫家寶多次呼籲政改，但卻無法推動政改。現如今，人們看到，溫家寶擔心的這些問題正在葬送中共提出改革開放40多年來取得的成果。

朱鎔基的「自嘲」

1998年3月至2003年3月任總理的朱鎔基語言朴素通俗，也不乏幽默，甚至敢於自嘲。

在人大閉幕後的記者會上，他曾被問道：「們稱您為'經濟沙皇'等，您對此有何感想」朱鎔基直言「我不高興」，並表示：「我將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」談到反腐決心，他說，「我准備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」。

2001年3月15日朱鎔基在人大閉幕記者會上回答關於退休之後做什麼的提問時說：「我是很佩服你們新聞記者的執著和毅力，總是要把這個問題追個水落石出，但是我剛才已經講過了，連我自己都不知道答案，我怎麼回答你呢？至於我本人，除了我確實是在埋頭苦干地干工作以外，我沒有什麼優點，我不希望別人學習我，特別是某家香港報紙說我的本事就是拍桌子、捶板凳、瞪眼睛，那就更不要學習我。」

據中國官媒報道，1987年11月擔任代總理、1988年4月至1998年3月擔任總理的李鵬在1988年4月13日舉行的人大記者會上被記者請求談談人生信條。李鵬回答說，「我非常欣賞實事求是這句話，希望做事情不做則已，一旦要做，就要把它做到底。」在這次記者會上，李鵬還回答了記者提出的包括鐵道部部長丁關根辭職、對知識分子的所謂「壓制、鎮壓」和所謂的總書記與總理「在改革問題上有分歧」等各方面問題。據中國媒體當時報導，針對美國《時代》周刊記者提出的關於他和周恩來的所謂「特殊關系」問題，李鵬坦然向大家介紹了自己的背景，做了澄清。中國官媒稱，一位外國記者評價李鵬總理很「嚴謹」。

在1993年3月31日的記者上，有記者向李鵬提問，「在今後五年任期內，您最關注的問題是什麼，主要要實現的目標是什麼？」李鵬回答說，「我們要致力於改善人民生活，特別要關心那些現在還沒有解決溫飽的群眾的生活。」

現任總理李強2023年3月在人大會議上被任命總理，之後的人大閉幕記者會成為其「首秀」。中國媒體當時還以海報形式摘錄其金句做宣傳。談中國經濟前景時，李強說，「我想用八個字來概括，就是長風破浪，未來可期。」談民營企業時，他稱，「民營經濟一定是大有可為的。」談人口問題時，李強說：「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才。」談政府施政，這位新任政府總理表示，「各級政府部門和公務人員，都要有服務意識、發展意識，特別是在履行審批、管理職能時，不能光踩剎車、不踩油門；不能盡設路障、不設路標。」這次記者會上，李強尤為令人印象深刻的一句話是，「我長期在地方工作，有一個很深的感受，坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法，高手在民間。」

中國官方3月4日在人大開幕前一天宣布，「今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。」這一消息意味著，除非出現官方語境中諱莫如深的「特殊情況」，2023年在人大記者會上的首秀已成為李強作為中國位列第二的領導人的絕唱，30多年來總理記者會金句頻出的歷史從此翻篇。

(綜合報道）

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