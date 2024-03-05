誰接棒下任外長？劉建超不當秦剛2.0 陸外交恐改採「魅力攻勢」

中國的十四屆全國人大二次會議本周在北京召開，當那些外國駐華使節應邀旁聽會議時，一位畢業於英國牛津大學國際關系專業的中國官員引起了人們的關注，他有可能成為下一任中國外交部長。

劉建超現年60歲，現任中共中央對外聯絡部部長。自從2022年擔任這一職務以來，他已經出訪過20多個國家，會見了來自160多個國家的官員。

他的工作日程十分繁忙，尤其是今年在華盛頓與美國國務卿布林肯會晤之後，引發了外界猜測：這位昔日的駐外大使和外交部發言人或許正在預備接過外交部長的重任。

鑑於中國政府的內部決策並不透明，目前尚無法確定劉建超是否會被任命為下一任外長。但這一猜測若成為現實，那麼他將被賦予管理中美關係的使命。在雙邊關係因為一系列問題：從貿易爭端到台灣問題，經歷了前所未有的緊張時期之後，北京和華盛頓都希望能夠重建關係。

「中國有句古話，叫作『飄風不終朝，驟雨不終日』」，劉建超在2023年北京舉行的世界和平論壇上發表演講時，將中國塑造為世界和平使者，呼籲各國捐棄前嫌、化干戈為玉帛。

「老派外交官」的回歸？

最近一段時間與劉建超打過交道的駐華外交官紛紛表示，他們喜歡他流利的英語、自信和開朗的風格，並且對他可以在不事先准備提綱的情況下直接提出問題和參與討論的能力印象深刻。

還有消息人士表示，劉建超在外交部的口碑也很好，頗具威望，被認為是友好、熱情和富有感染力的。

一位要求保持匿名的外交人士表示：「相比較中國其他的外交官來說，這是一個值得歡迎的變化，因為過去他們要麼以『戰狼』的口吻居高臨下地與我們對話，要麼就是單純地重復講稿上的要點。」

另一位外交官還補充道：「老派外交又回歸了。」

中國現任外長王毅現年70歲，是一位經驗豐富的外交官。在原本被視為習近平得意門生的秦剛去年被免職之後，王毅重新接回了外長的重擔。秦剛當時在外交部長的位置上只坐了數月時間，關於秦剛的倒台有諸多傳聞。

劉建超1964年出生於吉林德惠，在北京外國語大學就讀英語專業後，到英國牛津大學國際關係專業學習。1987年，他進入中國外交部翻譯室工作。

在外交部任職期間，他曾擔任國中國駐英國大使館一等秘書、外交部發言人、新聞司司長、中國駐菲律賓大使和中國駐印尼大使等職。

在擔任外交部發言人期間，他以幽默的即興評論而出名，但在捍衛中國利益立場方面又毫不含糊。

在2008年的一次例行記者會上，劉建超曾被問到伊拉克記者向時任美國總統小布希扔鞋的事情。他回答道：「這件事也提醒我在這裡觀察誰要舉手提問題的時候，同時還要注意誰在解鞋帶。」

告別「戰狼」外交，中國展開「魅力攻勢」？

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）認為，劉建超是下一任外交部長的熱門人選，而全國人大會議可能就是高調宣布這一晉升決定的機會。

「北京正在試圖向世界樹立更為友好的形象，從而穩定市場、重振外國投資，同時減緩西方遏制與中國經濟聯繫的步伐」，他分析道。

不過這位學者也指出，北京雖然對「戰狼」外交進行了回調，但這並不改變中國希望在國際事務中扮演更強大角色的雄心。「中國仍然在追求同樣的目標，只是現在採取了更明智一些的戰略。」

2015年，劉建超的外交生涯出現了一段不同尋常的轉折。他被調任國家預防腐敗局副局長、中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人和中央紀委國際合作局局長。

之後的第二站是到富庶的浙江省擔任省委常委、紀委書記。在那裡他協助推行了反腐改革，這對於習近平最具代表性的反腐敗運動具有重要意義，後來這一改革模式得以在全國範圍內推廣。

美國喬治城大學的中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）指出：「劉建超具有反腐敗和地方黨政工作的背景，擁有良好聲譽，同時也表現出對黨和對習的忠誠。」

2018年，劉建超重返外交領域，到中共中央外事工作委員會辦公室擔任副主任，密切協助時任主任楊潔篪的工作。

去年7月，當王毅再次出任外交部長的時候，他仍然保留了原來的中央外事辦主任一職，這是一個由習近平領導的黨內精英機構，通常被認為在外交決策上比外交部有著更多的發言權。

正因為如此，很多人猜測王毅應該只是一個在找到秦剛的長期替代人選之前的臨時解決方案。

而目前中國外交部的官員全都守口如瓶。不過也有人表示，劉建超是屬龍的，在他的本命年也許會有「好事發生」。

（路透社）

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