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誰適合當閣揆？ 郭正亮贊同沈富雄：這人所有議題都熟、鄭麗君易失焦

聯合新聞網／ 綜合報導
新閣揆人選備受外界關注，其中前文化部長鄭麗君呼聲高。記者許正宏／攝影
新閣揆人選備受外界關注，其中前文化部長鄭麗君呼聲高。記者許正宏／攝影

隨著2024大選落幕，有關新閣揆人選的話題備受外界關注，其中總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君與高雄市長陳其邁等人呼聲高。對此，前立委沈富雄先前就說過，其實民進黨立院黨團總召柯建銘上也是適合人選，而前立委郭正亮昨（28）日在節目上表態，贊同沈的說法，「（柯建銘）他所有的議題都最熟，不覺得嗎？」

沈富雄先前曾說，總統當選人賴清德未來面對的是難以預測的朝小野大，目前呼聲高的新閣揆人選中過去的主張、作法，沒辦法用柔軟的身段、靈活的機智來處理，因此建議讓柯建銘擔任閣揆，因為柯「最會喬」，而且不會喬到讓人家生氣。

而郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》中表示贊同，「事實上沈富雄講一個觀點其實蠻有道理的，他認為最適合組閣的是柯建銘，因為他所有的議題都最熟，不覺得嗎？」郭正亮接著表示，像是鄭麗君其實是滿失焦的，都在文化部，她可能對經濟、兩岸事務並不熟。

郭正亮續指，「陳建仁如果再繼續當閣揆，一定穩死！」他就是不熟，在這種朝小野大的情況，行政院長要頂得住，如果頂不住很容易被擊潰。他並舉例，前總統陳水扁當年剛執政時，就是朝小野大的情況，就是想到會遭受藍營的攻擊，所以先提了唐飛當閣揆。

郭正亮表示，若是以目前檯面上被點名的新閣揆人選來看，還是林佳龍的機會最高。

郭正亮 柯建銘 沈富雄 鄭麗君

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