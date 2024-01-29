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藍高屏謝票 柯志恩：持續栽培年輕人

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正劉星君／連線報導
國民黨主席朱立倫（右二）、新北市長侯友宜（右三）等人昨到高雄辦選後感恩謝票。記者卜敏正／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）、新北市長侯友宜（右三）等人昨到高雄辦選後感恩謝票。記者卜敏正／攝影

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜昨到高雄、屏東謝票，朱立倫宣布，南部不分區立委都將任地方黨部主委，年後逐一安排；國民黨不分區立委柯志恩、蘇清泉都說，將持續栽培年輕人；民眾黨昨也辦「阿北森友會：南部小草感恩見面會」，黨主席柯文哲表示，將重新建構組織，海選人才加入。

朱立倫、侯友宜昨先到高雄謝票，市黨部主委黃昭順為選舉結果致歉並表示，當時接任市主委就承諾，任期到選後結束，前晚已和柯志恩交換意見，說明黨部財務壓力。

柯志恩說，仍期望慰留黃昭順，對於國民黨年輕人支持者少，但她校園服務27年「和年輕人沒有溝通問題」，年輕人要的是機會、希望，相信「柯老師」一定可和年輕人溝通。

朱立倫、侯友宜下午到屏縣黨部參加感恩茶會，感謝縣黨部主委廖婉汝艱困環境中撐下來，後續要拜託蘇清泉為屏東打拚，蘇強調國民黨要改革、要年輕化，持續爭取年輕人加入。

柯文哲昨也到高雄參加「阿北森友會：南部小草感恩見面會」，上千名支持者參加，柯鼓勵眾人這次選舉不叫失敗，是「邁向成功第1步」，未來要把支持者有效組織起來。

柯文哲說，政治人物需要訓練，之後縣市首長、議員、鄉鎮長等都要展開海選計畫，會多到各縣市走走，「多培養溫度，從外科變家醫科！」

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