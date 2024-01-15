趙少康下一步接任黨主席？ 蔡正元提2原因：不適合

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨2024大選輸掉總統選舉、贏了立委選戰，有人呼籲國民黨主席朱立倫應該辭職負責，而國民黨副總統候選人趙少康則被點名接任黨主席一職。對此，前立委蔡正元直言，要趙少康當黨主席根本「不適合」，他坦言，趙少康的功勞確實很大，可是畢竟打輸了，不宜接任敗戰的黨主席。

此次總統大選國民黨侯康配慘輸民進黨賴蕭配，不少人質疑國民黨主席朱立倫是否該辭職負責。蔡正元14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中被問到，對於趙少康被提名接任國民黨主席的看法，蔡正元直言「不適合」，前立委郭正亮也表示，趙少康已經說過對黨務沒有興趣，媒體人黃揚明更是點出，趙少康是參選人，敗軍之將不言勇。

針對外界熱議國民黨主席朱立倫辭職與否一事，蔡正元坦言，現階段沒有其他人能夠接替黨主席一職，他指出，國民黨主席必定需要地方諸侯的支持，目前僅有朱立倫能讓地方諸侯信服，因此朱立倫就是不可取代的人選。

此外，蔡正元坦言，他承認趙少康的功勞很大，如果沒有趙少康、國民黨不分區當選人韓國瑜，侯友宜保證排老三，是他們幫侯友宜拉高至少8、9個百分點，所以趙少康功不可沒，但畢竟輸了，仍不宜去接任黨主席，且蔡正元認為，趙少康的「戰鬥藍」僅是品牌標籤、口號，只為團結眾人齊力為國民黨戰鬥，「可能喊不動國民黨的地方諸侯」。

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