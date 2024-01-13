大選決戰今投票…侯喊對決 賴不忘本 柯喊改變

侯：集中選票拚輪替

二○二四總統大選今天投票，藍綠白三黨昨晚選前之夜造勢催票。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替。賴清德強調，過去八年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

民進黨選前之夜新北場，總統候選人賴清德（左）說，他沒忘了自己的根，以身為礦工之子為榮。記者林澔一／攝影

賴：新北贏台灣就贏

賴清德昨晚先到本命區台南市造勢，再前進侯友宜的大本營新北板橋舉行晚會。賴清德說，新北是他的故鄉，他沒有忘了自己的根，以身為礦工之子為榮；蔡英文總統過去兩次在新北都獲得最高票，他懇請大家不能「偏心」，這次也要用全國最高票來支持他，「來支持賴清德，給新北的孩子肯定」、「只要新北贏，台灣就會贏」。

賴清德強調，過去八年，拒絕走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拚、所累積的民主；也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主；更是大家四年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主，「大家投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。」

國民黨總統候選人侯友宜昨登場時，先向新北市民深深一鞠躬，感謝過去十三年的支持，讓他有機會往前做更多事。他強調，這是一場戰爭與和平、貪腐與清廉、公平正義「廢死與反廢死」、反核與能源永續、仇中抹紅與中間路線的選戰；全球風險評估機構歐亞集團將賴清德列為「美國最危險的朋友」，賴清德就是戰爭風險的路線，他是和平路線。

侯友宜表示，賴清德新潮流，貪腐、黑金、弊案重重，侯友宜走的是清廉路線。賴清德喜歡抹紅，說他和國民黨依賴中國，「我沒有依賴中國，是賴清德閉關鎖國、仇中抹紅、讓兩岸交流完全遙遙無期」，侯友宜走的是「台灣人的勇敢路線」，捍衛國安、保障人權，台灣的未來由二三五○萬人決定。

侯友宜強調，台灣不能再浪費八年，「國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，不能在我們的手中不見，這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」，要集中選票、第四次政黨輪替，需要藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。

民眾黨昨晚在凱道舉行選前之夜，總統候選人柯文哲（右）表示，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，翻轉未來。記者葉信菉／攝影

柯：終結藍綠的關鍵

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在凱道造勢，呼籲支持者「用選票證明台灣不是只有藍綠」，這場選舉證明民眾黨是台灣主流，一定可以改變國家翻轉未來，現在是最後一哩路，最關鍵的時刻，呼籲大家終結藍綠，讓國家可以有長期規畫，理想可實現。

柯文哲說，過去兩周從北到南發現，台灣不只有藍綠跟意識形態，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，這場選戰能走到最後，只靠小額募款就可以打贏這場選戰，真的是奇蹟，不靠傳統樁腳動員，讓全世界看見台灣人民想要改變的力量，拜託年輕朋友一定要回家投票，自己的未來自己救，義無反顧投下一票。

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