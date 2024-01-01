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影／吳欣盈著紫色裙套裝、蕭美琴戴戰貓和美國國旗口罩
第16屆副總統候選人電視辯論會今天下午2時舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴12時20分左右入場，民眾黨候選人吳欣盈12時30分左右抵達，國民黨候選人趙少康下午1時前後抵達。
蕭美琴今天穿著黑色長褲，白上衣，藍黑色西裝外套，黑色鞋子，蕭美琴配戴的口罩，上面是戰貓與美國國旗的圖案，她入場時手比2號手勢，也有勝利的比喻，蕭美琴向現場媒體說「大家新年快樂」，對於今天的辯論，蕭美琴微笑表達有信心。
吳欣盈身穿紫色裙套裝，絲襪和黑色跟鞋，下車後，對在場媒體展露笑容，吳欣盈入場前，僅對在場媒體揮揮手，回答「謝謝大家」，沒有具體回應任何提問。
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