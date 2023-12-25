賴蕭拼字合體…賴清德：當自己的主人 不走回頭路

民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動最後一站，昨回到台北市金華國中，並與副總統候選人蕭美琴合體。賴清德在晚會表示，金華國中是台灣重要的民主聖地，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出：「台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路。」

賴清德砲打藍白總統候選人侯友宜、柯文哲。他說，他質疑侯友宜一方面要守護中華民國，一方面又接受一個中國原則的九二共識，去年中國國家主席習近平已再度定義九二共識就是一個中國原則就是一國兩制，完全沒有中華民國存在空間，侯如何接受九二共識又守護中華民國？

賴清德說，侯友宜提到「中華民國憲法是護國神山」，他要強調和平要靠實力，不能靠侵略者善意，對和平可以有理想，但不能有幻想，中華人民共和國會認同中華民國憲法嗎？侯說中華民國憲法是兩岸護國神山到底鄉愿到什麼樣程度？

被問到柯文哲指賴不拆老家，行事風格會變獨裁者，賴清德也反批柯：「只有師法毛澤東，以雍正王朝為師的人，才有可能是獨裁者。」

賴清德表示，他未來將啟動四大成長引擎，包括交通串聯、推動雙空海港、基隆河谷黃金廊帶及打造以文化為核心的台北城市品牌，讓台北躍升國際舞台，打造「文化台北」。

昨天拼字活動新北場、基隆場，進到對手侯友宜本命區，賴大談擘畫新北市的願景，提出一大動力、兩大發展核心、三大生活遠景，包括打造首都圈環狀線、推動淡海科學城及基隆河谷黃金廊帶，並加速推動新北社宅、國家兒童未來館、國家電影及影視文化中心。

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