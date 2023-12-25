聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴蕭拼字合體…賴清德：當自己的主人 不走回頭路

聯合報／ 本報記者／連線報導
民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動，昨天抵達最終站台北，支持者高舉「挺台灣」毛巾相挺。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動，昨天抵達最終站台北，支持者高舉「挺台灣」毛巾相挺。記者余承翰／攝影

民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動最後一站，昨回到台北市金華國中，並與副總統候選人蕭美琴合體。賴清德在晚會表示，金華國中是台灣重要的民主聖地，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出：「台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路。」

賴清德砲打藍白總統候選人侯友宜柯文哲。他說，他質疑侯友宜一方面要守護中華民國，一方面又接受一個中國原則的九二共識，去年中國國家主席習近平已再度定義九二共識就是一個中國原則就是一國兩制，完全沒有中華民國存在空間，侯如何接受九二共識又守護中華民國？

賴清德說，侯友宜提到「中華民國憲法是護國神山」，他要強調和平要靠實力，不能靠侵略者善意，對和平可以有理想，但不能有幻想，中華人民共和國會認同中華民國憲法嗎？侯說中華民國憲法是兩岸護國神山到底鄉愿到什麼樣程度？

被問到柯文哲指賴不拆老家，行事風格會變獨裁者，賴清德也反批柯：「只有師法毛澤東，以雍正王朝為師的人，才有可能是獨裁者。」

賴清德表示，他未來將啟動四大成長引擎，包括交通串聯、推動雙空海港、基隆河谷黃金廊帶及打造以文化為核心的台北城市品牌，讓台北躍升國際舞台，打造「文化台北」。

昨天拼字活動新北場、基隆場，進到對手侯友宜本命區，賴大談擘畫新北市的願景，提出一大動力、兩大發展核心、三大生活遠景，包括打造首都圈環狀線、推動淡海科學城及基隆河谷黃金廊帶，並加速推動新北社宅、國家兒童未來館、國家電影及影視文化中心。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 柯文哲 蕭美琴 毛澤東 一國兩制 侯友宜

延伸閱讀

聯合報社論／賴清德沒聽過的神話，中共早向蔡英文喊話

強調老家非新建 賴清德競總：新北市府勿淪侯友宜選舉機器

諷賴清德「被謊言淹沒」 柯文哲：幽靈建築是要信託什麼東西

也是機密？賴清德萬里駐點街景圖特勤打掃被馬賽克消失

相關新聞

中台誓師 侯友宜：中部若贏 全台灣都贏

昨天是二○二四大選前倒數第三個周日，三黨候選人拚全力搶票。國民黨「侯康後援總會」中台誓師大會在台中登場，國民黨總統候選人...

新聞幕後／決戰中台灣 藍綠白搶搖擺州

平安夜的總統大選不平靜，藍綠白大軍各自補強關鍵戰區。暫領先的民進黨「賴蕭配」昨完成環島拼圖，並在對手國民黨侯友宜的新北本...

藍白搶韓粉 趙少康：分清正牌冒牌

民眾黨總統候選人柯文哲前天集結柯粉、韓粉、郭粉，在高雄舉辦「三粉大造勢」，還說高雄市前市長韓國瑜本來有可能是他的副手。柯...

選戰筆記／藍營求勝 顧韓粉也要拉郭粉

民眾黨總統候選人柯文哲前晚在岡山號召韓粉、郭粉和柯粉舉辦大造勢，拉攏韓郭二人及韓粉、郭粉的用意不言可喻。韓粉、郭粉，成了...

「秋鬥」赴賴辦貼消災符 藍白聲援

在中正紀念堂自由廣場駐紮五日後，秋鬥團體昨舉行舉辦「二○二三秋鬥—為綠色恐怖送終遊行」，將三座帳篷轉換成橫幡，構成近二百...

專家觀選／嚴長壽：美學與文明素養 請總統重視

台灣現在爭論的題目都可以回到文明，能否用文明的態度面對彼此。文明包括文化及內涵、自律、尊重別人等做人的基本態度，在ＡＩ科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。