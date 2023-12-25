凱旋苑租金變貴 趙少康：民進黨逼的

針對民進黨總統候選人賴清德批評文化大學宿舍凱旋苑套房單坪租金比一○一大樓貴，國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德老是模糊焦點、邏輯不清，這是合法與非法問題；賴清德的違建是非法的，侯家的凱旋苑用地是合法，不應將兩個混在一起，非法的要捐作公益，合法的為何要捐做公益？賴清德故意攪和在一起，是非不分，黑白不分。

趙少康說，侯家原與文化大學簽約，四人一間，後來交物業管理，房屋價格就不是侯友宜與太太討論出來的；當時有人罵四人太擠，後來變兩人、一人住，租金自然有落差，假如說一間房四人住，每人付四分之一，兩人住，便要就要負擔二分之一，這是民進黨逼出來的，現在才再說房租太貴。

侯友宜競辦發言人陳柏翰也表示，凱旋苑是侯友宜的太太繼承取得，原本與文化大學簽約作學生宿舍，但在民進黨追殺抹黑後，交由物業管理，一切合法，賴清德刻意抹黑、轉移自身爭議，令人遺憾。

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