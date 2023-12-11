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柯文哲民調止跌「火花四射」 郭正亮揭侯康策略：學聰明了

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮分析，柯文哲民調止跌後「無數飛刀拚命射」，但國民黨也學聰明，不與柯吵，轉而去補現在所缺的票。圖／聯合報系資料照
前立委郭正亮分析，柯文哲民調止跌後「無數飛刀拚命射」，但國民黨也學聰明，不與柯吵，轉而去補現在所缺的票。圖／聯合報系資料照

國民黨副總統候選人趙少康啟動和青年學生面對面座談，9日與母校台中一中等中部大專及高中學生座談，活動後根據主辦單位所做的即時問卷，參加本次活動後侯康配支持度從42.2％提升到62.2％。對此前立委郭正亮表示，柯文哲現在「火花四射」，但國民黨也越來越聰明，不和柯文哲吵，因為他崩盤對藍營而言未必有利，就去補國民黨缺的票。

郭正亮昨（10）日在《鄭亦真辣晚報》節目中指出，根據美麗島9日民調，柯文哲終於止跌，因此現在藍綠陣營面對民眾黨，柯文哲是火花四射，兩邊都射飛刀，「無數飛刀拚命射」。

「可是你可以看到，朱立倫跟趙少康不理他，不跟他吵。」郭正亮認為，國民黨這樣定位也不錯，先前柯文哲曾說自己是「深綠」，當選會遵循小英路線，因此國民黨就算去搶、穩住這個盤，搞不好也是藍營拿不到的票，「所以事實上他崩盤不一定對國民黨有利。」

郭正亮點出，趙少康跟朱立倫大概都是這樣的想法，侯友宜本來就比較少攻擊別人，大部分都在打執政黨目前狀態，「我覺得國民黨現在越來越聰明了，目前這個態勢是對的，就去補你缺的票！」例如國民黨缺的票可能是20到40歲，趙少康就開始去學校座談，也表示願意接受《賀瓏夜夜秀》的邀請。

根據趙少康9日與中部大專及高中學生座談後，主辦單位所做的即時民調，侯康配支持度從進去前的40幾％成長為60幾%，代表他當天表現是很不錯的。郭正亮評論，趙少康能靈活應對，因此學生會比較有感，「我覺得這跟年齡沒有關係，趙少康跟侯友宜都是爺爺輩，但就是那個fu，你跟現場學生能不能有共鳴？」

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