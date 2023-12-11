侯康花蓮造勢 傅崐萁號召數萬人

國民黨總統參選人侯友宜昨到花蓮大造勢，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚號召數萬人相挺；侯友宜接副手搭檔趙少康大進場時，支持者熱情簇擁，走廿分鐘才到台上。侯友宜說，他的原住民名字是「馬耀」，意思是勇士，他當總統後一定為國人開疆闢土，改善花蓮交通困境，讓花蓮大發展。

「兩岸關係緊張，客機不來，來的是戰機。」侯友宜說，民進黨每天挑釁對岸，換來的是危機不是商機，他當總統一定維持兩岸和平穩定；他也批評民進黨執政貪汙舞弊嚴重，疫苗、快篩、缺蛋等弊案連連。他強調，二○二四選舉是清廉與貪腐的選擇，也是戰爭與和平的抉擇，不能再讓一黨獨大。

傅崐萁過去曾挺郭台銘選總統，侯今年九月造訪花蓮「破冰」，傅鬆口支持黨提名人；昨天選在高雄市前市長韓國瑜四年前參選總統時的造勢場合－花蓮市六期重劃區舉辦總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，展現「花蓮王」驚人動員能力，活動主持人一度喊出「現場有五萬人」。

傅崐萁說，國道六號要打通，環島高速路網要興建，讓民進黨「侯侯來休息」，同心下架民進黨；他還說，侯友宜與趙少康搭配就是要給大家「好康」，隨即邀請侯友宜致詞。

侯友宜先感謝傅崐萁對花蓮交通的付出，也稱讚縣長徐榛蔚是五星縣長。他說，傅崐萁擔任縣長時期取得九連霸、歷史最長的五星縣長，「連我都做不到，我只有四連霸」，傅對花蓮政績有口皆碑。

侯說，儘管花蓮有好縣長，可惜遇上民進黨執政，得到資源較少，不僅沒有實現給花蓮建設的承諾，更未給予花蓮最欠缺的交通資源。他說，民進黨執政看顏色、分藍綠，答應花蓮的交通建設統統沒做到，蘇花安到現在還沒送環評、花東快速公路在二○一七年否決，其中反對的人就包括民進黨副總統參選人蕭美琴。

侯友宜表示，花蓮觀光業、農產品銷售都亟需便利的交通，不只蘇花安、花東快，還有國道六號、鐵路雙軌、東部快鐵，他會實現對花蓮的承諾，盡快改善花蓮交通。他說，除了會照顧好原住民，當選後也會投入百億元成立客家文化產業基金，促成客家語言發展法，讓文化延續。

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