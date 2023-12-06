賴清德拋桃竹苗大矽谷計畫 搶科技票

民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語並用，拋出桃竹苗大矽谷計畫，並提出高中職學費全免、公私立大學生補助、打造卅萬戶社會住宅等政見，搶攻年輕人和科技選票。

國民黨總統參選人侯友宜前天在台南七股反對不當種電。賴清德表示，光電產業不分藍綠執政都是國家政策，光電不會帶來熱島效應、影響降雨量，也不會造成登革熱，任何參選人不能為了選舉利益刻意為台南市或光電產業貼標籤，這不會得到社會大眾支持。

至於侯友宜指民進黨政府引進印度移工是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益、壓低薪資的現行犯。賴清德說，開放印度移工十萬人已認定是假消息，侯友宜歡迎大量陸生來台就業是如假包換政見，希望侯既然提出就要面對社會質疑，也要勇於說明，別拿假消息搪塞。

賴清德隨後在顯聖宮廟口談政見，提出桃竹苗大矽谷計畫，要在現有基礎上讓科技產業更進步，解決年輕人就業問題，科學園區還要找土地往外擴張。

另外，賴清德在竹東後援會成立大會致詞說，不贊成與中國簽訂服貿，國民黨當選總統、國會過半就會通過服貿，嚴重影響台灣產業，服貿通過會有大批中國人搶台灣人飯碗。

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