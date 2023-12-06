聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德拋桃竹苗大矽谷計畫 搶科技票

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰巫鴻瑋胡蓬生吳傑沐／連線報導
民進黨總統參選人賴清德昨出席新竹縣後援會成立大會，現場支持者激動搖旗。記者葉信菉／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨出席新竹縣後援會成立大會，現場支持者激動搖旗。記者葉信菉／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語並用，拋出桃竹苗大矽谷計畫，並提出高中職學費全免、公私立大學生補助、打造卅萬戶社會住宅等政見，搶攻年輕人和科技選票。

國民黨總統參選人侯友宜前天在台南七股反對不當種電。賴清德表示，光電產業不分藍綠執政都是國家政策，光電不會帶來熱島效應、影響降雨量，也不會造成登革熱，任何參選人不能為了選舉利益刻意為台南市或光電產業貼標籤，這不會得到社會大眾支持。

至於侯友宜指民進黨政府引進印度移工是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益、壓低薪資的現行犯。賴清德說，開放印度移工十萬人已認定是假消息，侯友宜歡迎大量陸生來台就業是如假包換政見，希望侯既然提出就要面對社會質疑，也要勇於說明，別拿假消息搪塞。

賴清德隨後在顯聖宮廟口談政見，提出桃竹苗大矽谷計畫，要在現有基礎上讓科技產業更進步，解決年輕人就業問題，科學園區還要找土地往外擴張。

另外，賴清德在竹東後援會成立大會致詞說，不贊成與中國簽訂服貿，國民黨當選總統、國會過半就會通過服貿，嚴重影響台灣產業，服貿通過會有大批中國人搶台灣人飯碗。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 矽谷 種電 侯友宜 服貿

延伸閱讀

賴清德提兩蔣有志消滅萬惡共匪 今藍營卻接受一個中國

賴清德老家違建爭議國土署要新北提解方 地政局反批甩鍋

後龍後援會成立大會 賴清德籲全力支持民進黨守護台灣

賴清德赴頭份義民廟造勢 強調「台灣在中華民國就在」

相關新聞

藍綠搶攻客家票…賴清德竹苗造勢 侯友宜苗栗固樁

藍綠白搶攻客家票，國民黨與總統參選人侯友宜預計舉辦十七場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗...

苗縣造勢 侯友宜讚客家人：當選重用

國民黨選前十五場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致...

賴清德拋桃竹苗大矽谷計畫 搶科技票

民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語...

紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

紐約時報五日報導，這次台灣大選候選人關注的重點，均為對戰爭風險的擔憂，但十月在台北舉行的「二○二四總統大選青年論壇」，年...

搶青年票…侯打政見牌 賴攜手網紅 柯營掀客廳革命

拚戰總統大選，藍綠白陣營力爭年輕選票。藍營人士表示，國民黨總統參選人侯友宜在過去宣布的政見中，許多都與年輕人息息相關，但...

藍批賴清德違建逃稅 綠駁混淆視聽

民進黨總統參選人賴清德老家遭爆違建，國民黨立委王鴻薇、新北市立委參選人林國春昨舉行記者會，批賴違建又逃漏稅，是罪加一等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。