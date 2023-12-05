鹿死誰手尚未定奪！沈富雄分析民調曝1戰略：讓柯文哲的17％自生自滅

2024總統大選逐漸趨於白熱化，根據《美麗島電子報》4日公布的第81波總統大選民調，賴蕭配以37.8％支持度維持領先，侯康配及柯盈配分別以29.5％、17.7％暫居第二、第三位。針對國民黨目前面臨中間選民、年輕選票雙輸困境，前立委沈富雄指出，國民黨目前首要任務是「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」，並展現自身魅力，將柯的年輕人選票以及賴的中間選民拉過來。

沈富雄在4日的廣播節目《POP大國民》中與主持人討論到最新民調結果，沈富雄表示，過去所有的大選，甚至立委選舉中，能獲得中間選民的支持必定能當選，他分析民調後直言，侯友宜目前中間選民支持度僅有15％，「今天如果投票侯友宜一定輸」，一旦賴清德的中間選民破3成以上，賴清德幾乎穩上。

沈富雄進一步說明，侯友宜中間選民雖輸賴清德10個百分點以上，但總額僅差距7個百分點，代表侯在中間選民輸得比總支持率還嚴重，不過在其他區間卻優於賴清德，因此只要侯努力將中間選民支持度提高至28、29%就很足夠了。

而主持人也提到，由於先前國民黨希望柯文哲帶來年輕人選票，所以支持聯合執政，如今柯文哲無法帶來年輕選票，因此國民黨目前的分針是要求柯把年輕人守住，不要輕易讓年輕人選票回到賴陣營。對此，沈富雄反駁，國民黨現在就不要理柯文哲，「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」。

沈富雄解釋，自生自滅不是說隨便、放著不管，「國民黨要柯文哲撐住、拉住，就是對自己的魅力一點信心都沒有」，因此國民黨應該要展現自身魅力，把柯的年輕人選票吸引過來，如此一來，或許還能吸引到一些賴陣營的中間選民，他也表示，自己非常看好國民黨副總統參選人趙少康。

日本政治學者小笠原欣幸3日在臉書發文，他表示雖然柯文哲目前退居第三，支持率下滑似乎讓選戰回歸藍綠對打模式，不過柯文哲的柯粉聲量不容小覷，因此若想判斷他是否會繼續下滑仍為時尚早。

而日前全國競選總部主委姚立明在民進黨總統參選人賴清德全國暨台北市競選總部成立時，大喊「我們贏定了」，並表示趙少康、馬英九、柯文哲都說賴清德贏定了。對此，行政院長陳建仁也直批，多數民調顯示民進黨執政最獲人民支持，只有民進黨是用執政成果來爭取認同，藍白只想要分贓並抹殺過去蔡政府的執政成績。

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