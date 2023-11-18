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綠營解讀：藍白掀牌民調衝高 煙火終會墜落

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表示，藍白合是「投降的組合」。 記者郭政芬／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表示，藍白合是「投降的組合」。 記者郭政芬／攝影

藍白合結果今天揭曉，民進黨立委認為，藍白合「侯柯配」或「柯侯配」掀牌後，選民會有一時的新鮮感，預測短期內藍白民調可能衝得比較高一點，民進黨也會受到亂流干擾，但就如同放煙火，雖然煙火衝得很高，但最後還是要墜落，民進黨並不會擔心。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，藍白合是「投降的組合」，背後有中國大陸的因素。柯文哲跟藍營合作，年輕族群票會跑光，民眾黨明年的不分區立委選情會下滑，席次將比這屆的五席少。柯建銘也批評柯文哲，完全不懂憲政體制，竟稱要用法務部、金管會與ＮＣＣ監督行政部門，「當一個副總統根本沒有任何權力」。

對於近期多數民調顯示，侯友宜、柯文哲不論如何搭檔，都勝過民進黨的「賴蕭配」。民進黨立委莊瑞雄說，藍白合吵了快兩個月，張力很夠，戲也演足了，今天一掀牌後，會像放煙火，民調可能衝得比較高一點，煙火雖然會衝得很高，但最後還是要墜落。

莊瑞雄表示，國民黨、民眾黨的政黨屬性不同，最終目標也不同，柯文哲與民眾黨過去擁有許多年輕選票的支持，但這次藍白合過程充滿「黑箱」，兩黨硬要把年輕選民跟深藍族群結合，民眾會檢驗藍白兩個政黨的結合，理念與價值是否相同，他認為藍白是同床異夢。

民進黨立委劉世芳表示，藍白合會直接衝擊總統選情，雖然民進黨一步一腳印，確實也會受到亂流干擾。不過民進黨是正派在選舉，且跟國民黨與民眾黨相較，民進黨能穩定本土力量，守護台灣主權，且沒有輕易動搖過，她不認為民進黨選情會受藍白合影響。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 民進黨 柯建銘

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