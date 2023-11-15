藍白合二次政黨協商 朱立倫、侯友宜、柯文哲出席

藍白政黨協商進入關鍵深水區，今天上午10點朱立倫、柯文哲將舉行政黨協商，地點選在馬英九文教基金會，前總統馬英九出席擔任見證人，國民黨總統參選人侯友宜也同時與會。稍早，前立委邱毅點出藍白雙方協商會出現的「五大爭執點」，並且直言台灣模式全民調將是柯文哲的底線，「不可能讓步」。

2023-11-15 09:57