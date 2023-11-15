藍白合二次政黨協商 朱立倫、侯友宜、柯文哲出席
針對2024總統大選在野整合事宜，國民黨、民眾黨政黨協商會議上午在馬英九文教基金會進行雙邊對談，並敦請馬英九前總統見證，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九等出席。
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