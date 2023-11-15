新聞幕後／三輪馬車各自奔 藍營畫底線

過去一百廿二個小時，是這場選戰開打以來國民黨最難熬的時光。前黨主席馬英九拋出「全民調」震撼彈後，民眾黨主席柯文哲則因此願意重回談判桌，藍營卻險些陷入分裂危機，朱立倫、侯友宜和立委參選人、黨團幹部等，各自有苦難言。「藍白合」僵持不下，今天在馬見證下第二次政黨協商，雙方帶著底線談判，也都擬妥備案，談判不成，就只好兄弟登山、各自努力。

馬英九拋出「全民調」共推藍白正副總統參選人主張，黨內反彈質疑聲浪大，陷入分裂危機，朱立倫對柯喊話「不是一人說了算」，為談判畫出底線，形同給馬軟釘子；柯則邀請馬當政黨協商見證人。

昨天上午國民黨三輪馬車各自奔，國民黨立院黨團臨時記者會開嗆馬英九「不在其位不謀其政」。幾乎同時，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受廣播訪問宣布朱立倫同意馬當藍白見證人；不過，黨中央卻對外稱「未獲悉相關訊息」。三方不同調，讓外界看傻了眼。

隨後，國民黨、民眾黨同步宣布政黨協商今登場，由於未載明與會人士，國民黨總統參選人侯友宜是否參加成為焦點，儘管馬、柯、朱、侯四方幕僚昨上午十一點就在馬辦場勘，直至晚間，侯辦僅稱「已接到通知」，並未證實是否出席。侯與核心幕僚前晚在競辦開會到深夜，昨夜也沙盤推演。

據指出，早在上次朱柯侯三人夜會當晚，就曾觸及採包含個人及政黨的全民調「六四比」合作底線，但因密會曝光，談判回歸原點，藍白談判停擺，馬出手後，黨內人士揚言，若柯仍無意討論政黨支持度比例，「國民黨就走自己的路」，做好全面開戰的準備。

如今，登記時間迫在眉睫，藍白二次協商登場，藍營態度再放軟，但納入政黨比例是底線，共識則是「往下談」，面對結局將有兩套劇本，藍白合能否談成，很快揭曉。

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