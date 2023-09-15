傳柯文哲鎖定鄒開蓮擔任副手？民眾黨這樣說

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布副手人選是藝人賴佩霞，外界也關注民眾黨總統參選人柯文哲副手人選，傳出柯文哲陣營鎖定曾任Yahoo!奇摩總經理鄒開蓮。民眾黨發言人楊寶楨今天表示，各界優秀人選都在洽詢當中，目前沒有定案，確定後會對外報告。

柯文哲副手人選備受矚目，柯文哲先前曾提出副手三條件，包括 女性、中南部、企業界或財經界，並稱副手人選應該要能互補，向他跟黃珊珊同質性就太高。

傳聞柯文哲已經找好副手人選，外傳就是鄒開蓮，主要是看上鄒開蓮具備科技、網路背景，在外商圈名號響亮，更是企業界女力代表人物。值得一提的是，早在2014年柯文哲剛當選台北市長時，就傳出有意找鄒開蓮擔任副市長，但當時柯文哲稱薪資落差太大，要挖人不容易。

針對傳聞柯文哲鎖定鄒開蓮擔任副手，楊寶楨表示，各界優秀人選都在徵詢當中，目前沒有定案，外界傳言或推薦人選，目前內部綜合盤點當中，確定後會對外報告。