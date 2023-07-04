兩岸政策清晰化…藍：凝聚中華民國派 綠：侯偷換概念

國民黨總統參選人侯友宜昨天首度對九二共識表態，表示「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統汙名化的九二共識。」國民黨表示，侯友宜說得相當清楚，符合全體藍軍的中心思想，對凝聚中華民國派和藍軍向心力有正面幫助。

國民黨發言人林家興表示，九二共識內涵對藍營來說，一個中國就是指中華民國，而此種說法符合全體藍軍的中心思想，不管什麼藍都是中華民國派；相信侯友宜的此番表態，當然對於凝聚中華民國派、凝聚藍軍向心力，有正面幫助。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，「九二共識，一中各表」是國民黨政綱，馬前總統八年任內證實具體可行，也為兩岸帶來和平繁榮，今年三、四月馬前總統訪問大陸，也證明九二共識至今仍是兩岸和平基石與共同政治基礎；侯是忠貞國民黨黨員，依據政綱提出兩岸政策，也是告訴國人，只要國民黨執政，一定可以回到馬政府時期的和平穩定與繁榮。

國民黨前主席、立委江啟臣表示，九二共識在過去幾年被對手陣營、有心人士甚至包括對岸，都某種程度曲解、抹紅和抹黑，所以已經是一個不完整、也不是當初九二共識的本意；侯友宜的說法，是要清楚、完整、原汁原味去呈現當初兩岸所謂的共識。

【記者丘采薇、歐陽良盈／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜提出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」主張，民進黨發言人張志豪表示，侯友宜企圖偷換概念，把中華民國憲法跟九二共識綁在一起，就是把台灣送到中國的口裡，根本是自欺欺人；國民黨主席朱立倫曾公開說過，九二共識是「沒有共識的共識」，侯友宜敢打臉朱立倫，難道不怕被「換侯」嗎？

張志豪說，請問侯友宜，九二共識哪一點符合中華民國憲法？中國國家主席習近平早在二○一九年初公布的「一國兩制台灣方案」就已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受，侯友宜是不是要代表國民黨接受習近平的九二共識主張？民進黨也要再次呼籲，國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。

民眾黨發言人楊寶楨則說，九二共識、一中各表都是卅年前詞彙，九二共識只是一個口頭上的說法，對民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨來說，新的時代應該有新的問題要解決，不該一直堅持在過去的框架中。