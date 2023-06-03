獨／侯友宜尋求縣市首長支持 繼台中後下周到新竹拜會

國民黨總統參選人侯友宜被徵召後，啟動向黨內要角的請益行程，他今天到台中拜會市長盧秀燕，交換市政心得。據了解，侯友宜除了拜會藍營有力人士之外，近期更要拉攏尋求縣市首長們的支持，繼今天到台中後，預計下周二、6月6日前來新竹縣與縣長楊文科「同框」，參訪青創基地，啟動新竹縣與新北市府的交流活動。

侯友宜接受國民黨徵召後，首次在新竹縣公開露面，下周二下午將到明新科大參訪青創中心，與楊文科同框框，這裡是新竹縣政府委託明新科大創新育成中心打造首座青創基地「新竹青創基地」，雙方將交流青年創業等經驗。

新竹縣平均年齡39歲，是全國年輕的都市，因竹科產業發達，越來越多人搬到新竹縣居住，人口移入速度快。去年11月新竹縣府推動的青年創新創業培育計畫，舉行頒獎典禮，當時侯友宜就受邀出席，雙方達成學生交流、青年諮詢委員交流與新創輔導資源共享等3點共識。

這次侯友宜預計前來新竹縣參訪青創中心，被認為是有助於2座城市的青年事務升級發展，也是楊文科上任後，相當重視的一塊。地方人士認為，這也是侯友宜積極爭取「年輕人」的認同感，未來與竹縣將在青年創業、新創部分，有更多交流的機會。