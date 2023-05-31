侯友宜如何搶攻年輕票？沈富雄建議說「這句話」：2024必勝

2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。國民黨提名侯友宜參選總統14天以來，民調未見起色，不升反降，令黨內焦慮不已。綠營最新民調顯示，30歲以下支持度，柯文哲45%，賴清德23%、侯友宜18%；40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%。同時民調呈現超過五成民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統，尤其是30歲至39歲的民眾有超過六成不支持。對此，沈富雄建議，侯友宜只要說一句「我當上總統，這24年所累積的問題，統統要把它拿出來解決」，就能打動年輕選民，引發熱議。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，李登輝2000年5月20日卸任總統後，後面有三位總統都是連任。陳水扁、馬英九、蔡英文都當兩屆總統，「三個總統都連任就有六屆，六屆有4年就24年，這24年，台灣累積了太多的問題」。沈富雄指出，侯友宜只要講一句話，那就是「我當上總統，這24年所累積的問題，統統要把它拿出來解決」，就有機會把年輕選民的選票連接起來。

沈富雄進一步分析，倘若侯友宜無法在任期內解決過去24年的問題，「起碼要有一個起頭，如果一個起頭順利，起碼也完成一半」。沈富雄認為侯友宜可以對人民說，「看我侯友宜，我前面三個總統都嘴巴講得很漂亮，做完8年，卻沒有完成半項」。

沈富雄也對侯友宜「獻策」三個議題，分別是居住正義、少子化危機和勞保年金，他認為「說這三個就所向無敵了」，原因是「不處理都是事關未來，最大的受害者都是年輕人」、「你（侯友宜）現在最沒有票的就是年輕票，這個要給它連接起來」。