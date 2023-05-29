綠營最新民調：郭柯配支持度逼近賴清德、領先侯友宜

正常國家文化基金會政策中心今天公布民調結果，在藍綠白三組參選人競爭下，民進黨總統參選人賴清德以34%支持度，領先國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲，侯柯兩人支持度都是23%。如果鴻海創辦人郭台銘加入侯友宜或柯文哲個別陣營，支持度逼近賴清德，郭柯配超越侯友宜。

對於總統大選，民眾對賴清德、侯友宜和柯文哲三人的支持情形，34%賴清德、23%侯友宜、23%柯文哲，另無法選出任一候選人20%；若郭台銘擔任侯友宜副手，33%支持賴清德、30%支持侯友宜、20%支持柯文哲，無法選出任一候選人17%。

若柯文哲擔任郭台銘副手情況下，民眾支持對象34%賴清德、21%侯友宜、支持郭柯配27%，無法選出任一候選人18%。

交叉分析發現，如果郭台銘擔任侯友宜副手，民眾黨支持者26.5%支持侯郭配、64.8%支持柯文哲。如果柯文哲擔任郭台銘副手，國民黨支持者49.2%支持侯友宜、33.0%支持郭柯配。

柯文哲在30歲以下支持度45%，賴清德23%、侯友宜18%。40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%。大學及研究所以上學歷者，支持柯文哲比例較高。

有關侯友宜新北市長連任不到半年是否支持參選總統，13%非常支持、19%支持、不支持23%、非常不支持30%，15%沒意見，拒答零。民調呈現超過五成民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統。30歲至39歲的民眾，超過六成民眾不支持。

對於侯友宜是否應辭去新北市長，27%認為非常應該、24%認為應該、不應該有20%、非常不應該10%，不知道或沒意見18%、拒答零；國民黨及泛藍支持者超過四成認為侯友宜應該辭職、新北市民有57.9%認為侯友宜應該辭職。35歲至54歲民眾近六成民眾認為侯友宜應該辭職。

有關新北市民若知道侯友宜準備投入總統選舉，是否還會在市長選舉考慮投票給他的問題，27%一定會、可能會12%、可能不會10%、一定不會33%、其他18%。

這次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。