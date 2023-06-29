聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界新聞年會開幕 台灣地緣政治成焦點

聯合報／ 記者陳熙文雷光涵蕭白雪林秀姿／台北報導
諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa（左小圖）昨在「世界新聞媒體年會」開幕式演說時，蔡英文總統（右三）、聯合報系執行董事項國寧（右四）、總統府秘書長林佳龍（右五）與各國媒體人在場聆聽。記者林澔一／攝影
諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa（左小圖）昨在「世界新聞媒體年會」開幕式演說時，蔡英文總統（右三）、聯合報系執行董事項國寧（右四）、總統府秘書長林佳龍（右五）與各國媒體人在場聆聽。記者林澔一／攝影

二○二三年世界新聞媒體年會昨天開幕，台灣的地緣政治議題成為各國媒體關注焦點。學者分析，美中競爭近期有所緩和，正進入緩衝、對話的窗口，機會之窗只有幾個月的時間；但紐約時報總編輯Joseph Kahn認為，中美緊張局勢仍是「令人擔憂的信號」，台灣情勢也是美中關係間的另一個緊張點；與會者也都談論到新聞自由對民主的影響。

蔡英文總統出席開幕式，她致詞時強調，維持區域安全是台灣政府非常重要的政策，台灣致力於與鄰居、和民主夥伴合作，避免在台灣海峽，以及東海和南海之上發生衝突。

王文杉：新聞自由面臨制度、科技、永續挑戰

聯合報系與世界新聞出版協會（World Association of News Publishers, WAN-IFRA）共同主辦的世界新聞年會昨天上午於南港展覽館二館開幕。聯合報系董事長王文杉致詞時表示，新聞自由面臨制度、科技和永續等三大挑戰，期待今年與會的媒體人能透過豐富議程有所啟發，共同尋找解決的方法。

王文杉說，「我們譴責威權政府，或戰爭狀態對新聞自由所造成的威脅，但在和平時期的民主國家，新聞自由也是脆弱的」；執政者使用「假消息」或「假新聞」逃避監督，甚至以新聞監理的手段羈縻或削弱第四權，如何在任何制度中真正維護新聞自由，仍是新聞媒體的首要追求。

吳玉山：美中雙邊都出現緩衝的政治空間

首日議程中，地緣政治議題引起諸多討論。在「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」座談會上，中研院政治學研究所特聘研究員及創所所長吳玉山分析，美中競爭近期受到各自國內政治的影響，中國國家主席習近平進入第三任期，美國在去年結束期中選舉，雙邊都出現緩衝的政治空間。中山大學政治經濟系教授辛翠玲則擔憂美中台在軍事行動上擦槍走火，發生意料之外的衝突。

世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza致詞時說，世界新聞年會選在國際緊張的氣氛下於台灣舉辦，彰顯年會對民主和新聞自由的支持；近期是一個對台灣，乃至於區域，甚至全球都非常重要的時期，中華民國台灣與北京間的關係，經常登上全球新聞的頭版，兩岸之間的緊張大大上升，地緣政治的狀況讓這個國家、人民，和所有關心民主的人高度戒備。

他表示，台灣民主社會在面對北京干涉時展現強大韌性，今年新聞年會在國際緊張氣氛下在台灣舉辦，彰顯出年會對民主和新聞自由的支持；國際媒體不辭千里來到台灣與會，也表現出對台灣的支持。Kahn接受本報專訪時表示，因為兩岸情勢的關係，台灣問題引起很多關注，導致對台灣的報導增加。

世界新聞媒體年會 新聞自由 蔡英文 紐約時報 美中關係 習近平 假新聞 假消息

延伸閱讀

NCC通過鏡電視執照 侯友宜發聲明：台灣新聞自由已死

經濟學人評估台海衝突影響 「這3國」暴露風險最高

拜會自民黨 鄭文燦：盼台日友好能有更多領域合作

NCC通過鏡電視案 國民黨團：下會期拒審預算

相關新聞

世界新聞年會開幕 台灣地緣政治成焦點

二○二三年世界新聞媒體年會昨天開幕，台灣的地緣政治議題成為各國媒體關注焦點。學者分析，美中競爭近期有所緩和，正進入緩衝、...

出席世界新聞年會 賴清德：新聞自由是台灣核心價值

副總統賴清德今天在2023世界新聞媒體年會歡迎酒會以英文致詞表示，新聞自由是台灣的核心價值，把台灣與國際民主社會連結起來...

紐時總編輯：中國現加大壓迫言論 對記者監控到處都在

2023世界新聞媒體年會今在台北舉行，任內首度來台的紐約時報總編輯Joseph Kahn今表示，現在的中國比他以前派駐時壓迫言論自由的力道更強，不僅大幅減少國外記者的簽證許可，對於記者和民眾的監控到處都在，大家連在網路上都很難表達意見，也讓現在受訪者開口傾訴問題的機會大幅降低。

紐時千萬訂閱 總編：重大新聞「週期一分鐘」沒明確KPI

2023世界新聞媒體年會今在台北舉行，紐約時報總編輯Joseph Kahn談及近年發展成功的策略時表示，新聞沒有明確的績...

世界新聞年會談地緣政治 學者：美中之間出現緩衝窗口

2023世界新聞媒體年會今於台北舉行，會中針對兩岸地緣政治邀請國內學者做討論，並探討國內外媒體在報導時該注意哪些事項。對...

世界新聞年會 主席Fernando：台灣人有選擇命運的權利

2023世界新聞媒體年會今於台北隆重開幕，世界新聞出版協會（World Association of News Publ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦