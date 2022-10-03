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窺見第三航廈之美—雛形漸露的航廈結構

聯合線上／ 陳嘉寧

桃園機場第三航廈3樓出境大廳上方，由16組巨柱(圖中)撐起波浪狀的屋頂，顯現設計特色。 圖／桃園國際機場公司提供
桃園機場第三航廈3樓出境大廳上方，由16組巨柱(圖中)撐起波浪狀的屋頂，顯現設計特色。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈新建工程經過施工團隊一年來努力，整體計畫進度超過3成7，預計明年初就可以展開3樓樓板以上主要結構巨柱的組裝，以及屋頂桁架吊裝工程，雛形漸露。

桃園國際機場公司指出，第三航廈站區規劃航廈主體、登機廊廳、停機坪、綜合大樓、能源中心等工程項目，整體實際進度較預計進度超前，其中最重要的航廈主體工程進度迄9月為百分之8點4。

經過第三航廈工地，可以看到3樓以下鋼柱及鋼樑主結構次第完成，鋼柱的頂端大約是航廈三樓出境大廳樓板高度，鋼構下方陸續施作柱內灌漿、樓板灌漿等作業，今年底以前將完成3樓以下航廈主體鋼構工程。

3樓樓板以上設計豎立16根巨大的組合鋼柱，每組巨柱配合波浪狀雲瀑屋頂，高度從18至25公尺不等，每組重約180噸。預計明年初從航廈西側(靠近華航園區)開始組裝第1組巨柱，待豎立的巨柱有一定數量，接著吊裝屋頂鋼桁架。目前已經邀集監造單位、施工廠商密集協調，訂定標準作業程序(SOP)，確保順利安全施作。

機場公司表示，第三航廈有10多項工程同時進行，環環相扣，施工界面間協調非常重要，例如土木廠商的鋼構完成，灌漿前先協調機電廠商何處要預留管路空間？留多大？施工鷹架搭建或拆除時間安排？這些施工細節稍有差池，就影響施工進度快慢與品質。目前每周都密集開會協調，有效整合廠商施工界面效率。

桃園機場第三航廈3樓出境大廳上方，由16組巨柱(圖左及左後)撐起波浪狀的屋頂，顯現設計特色。 圖／桃園國際機場公司提供
桃園機場第三航廈3樓出境大廳上方，由16組巨柱(圖左及左後)撐起波浪狀的屋頂，顯現設計特色。 圖／桃園國際機場公司提供

工程面以外，桃園機場公司董事長林國顯及總經理范孝倫特別指示控管行政效率，對於施工廠商計價要求桃機公司工程、財務及會計等單位14天內完成審核付款，以減輕廠商現金流負擔，創造業主與廠商雙贏。地基開挖的土方是重要資產，暫時堆放做為未來其他工項填土使用，節省經費。

桃園機場公司強調，第三航廈工程打的是團體仗，未來仍面臨艱巨的挑戰，穩定推動進度、增進施工效率、掌握品質、落實施工安全等每一個環節都不能鬆懈，確保第三航廈如期如質完成，呈現在國人眼前。

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