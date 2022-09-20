窺見第三航廈之美—飛航與軌道的穩固基石(下)

桃園機場第三航廈基礎開挖時，為避免地下水位過高影響機場捷運結構體，特別將袪水井(抽水井)加深、加大口徑抽水。圖為入境旅客進入第三航廈一樓管制區托運行李轉盤區域的捷運標誌示意透視圖。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈基礎繼續施工，面臨新基礎與機場捷運舊結構融合的挑戰。機捷在第三航廈下方結構區分為明挖覆蓋及潛盾隧道兩種工法，施工模式不同，圓滿融合才能維繫彼此百年基業。

桃園機場公司表示，潛盾隧道為柔性結構，與周圍的土壤保持壓力平衡，第三航廈的剛性基礎不能直接與隧道體結合，設計上規劃出在2條潛盾隧道旁及隧道中間共打下90根基樁，開挖時維護隧道的穩定。

後續施作第三航廈基礎時，這些保護基樁就變身為承重樁，把上方第三航廈基礎結構重量分散到地下，使剛性的航廈結構不會直接對潛盾隧道產生壓力。至今年8月止，機捷潛盾隧道開挖區監測的隧道垂直變位為+0.9mm，沒有超過3mm警戒值，這個數據代表潛盾隧道沒有沉陷，僅些微上升。

桃園機場第三航廈展開基礎工程時，機場捷運A14車站及潛盾隧道已經完成，航廈基礎開挖後機捷原保護基樁(圖右側中段)及防水膜(圖右上方黑色物)外露，作業人員敲除基樁(圖右挖土機施作)，特別注意不能傷到防水膜與機捷本體，才能讓第三航廈基礎與機捷結構融合，確保機捷地下結構體不會受到周邊土方壓力及地下水滲透損害。 圖／桃園國際機場公司提供

明挖覆蓋法的剛性機捷結構，周邊先前打了一圈保護基樁，基樁與結構體之間也有防水膜包覆，確保機捷地下結構不會受到周邊土方壓力及地下水滲透損害。

第三航廈基礎土方開挖後機捷原保護基樁及防水膜外露，作業人員首先敲除基樁，特別注意不能傷到防水膜與機捷本體結構，也不能造成機捷結構空間位置變化，施工壓力大。

施工人員小心翼翼操作機具開拆，放慢進度換取安全，逐根拆除機捷保護基樁，把新的第三航廈基礎底部防水膜和機捷的防水膜黏合在一起，一直延伸至第三航廈基礎下方及周邊，再新建第三航廈基礎結構與機捷結構靠攏，讓兩個結構融為一體。

桃園機場第三航廈基礎開挖時，為避免地下水位過高影響機場捷運結構體，特別將袪水井(抽水井)加深、加大口徑抽水。圖為開鑿袪水井作業。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈基礎工程團隊克服對機捷結構的影響，累積了國內唯一基礎工程對應地下隧道上浮的施工經驗，受到國內土木工程界的重視，包括土木工程學會、大地工程學會、台北市捷運工程局等單位人員，都曾經到工地參訪交流，交換工程經驗。

桃園機場公司指出，目前第三航廈基礎土方挖掘工程已經全部完成，共挖出120萬立方公尺土壤，暫時堆放在前桃園海軍基地，供未來第三跑道整地填方使用。第三航廈基礎結構已施工至B2層，完成與機場捷運A14車站站體與機捷隧道融合，成為整個航廈結構穩固基石，維繫未來第三航廈及機場捷運的營運。

桃園機場第三航廈基礎開挖時，為避免地下水位過高影響機場捷運結構體，特別將袪水井(抽水井)加深、加大口徑抽水。圖為袪水井水管安裝作業。 圖／桃園國際機場公司提供