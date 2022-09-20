窺見第三航廈之美—飛航與軌道的穩固基石(下)
第三航廈基礎繼續施工，面臨新基礎與機場捷運舊結構融合的挑戰。機捷在第三航廈下方結構區分為明挖覆蓋及潛盾隧道兩種工法，施工模式不同，圓滿融合才能維繫彼此百年基業。
桃園機場公司表示，潛盾隧道為柔性結構，與周圍的土壤保持壓力平衡，第三航廈的剛性基礎不能直接與隧道體結合，設計上規劃出在2條潛盾隧道旁及隧道中間共打下90根基樁，開挖時維護隧道的穩定。
後續施作第三航廈基礎時，這些保護基樁就變身為承重樁，把上方第三航廈基礎結構重量分散到地下，使剛性的航廈結構不會直接對潛盾隧道產生壓力。至今年8月止，機捷潛盾隧道開挖區監測的隧道垂直變位為+0.9mm，沒有超過3mm警戒值，這個數據代表潛盾隧道沒有沉陷，僅些微上升。
明挖覆蓋法的剛性機捷結構，周邊先前打了一圈保護基樁，基樁與結構體之間也有防水膜包覆，確保機捷地下結構不會受到周邊土方壓力及地下水滲透損害。
第三航廈基礎土方開挖後機捷原保護基樁及防水膜外露，作業人員首先敲除基樁，特別注意不能傷到防水膜與機捷本體結構，也不能造成機捷結構空間位置變化，施工壓力大。
施工人員小心翼翼操作機具開拆，放慢進度換取安全，逐根拆除機捷保護基樁，把新的第三航廈基礎底部防水膜和機捷的防水膜黏合在一起，一直延伸至第三航廈基礎下方及周邊，再新建第三航廈基礎結構與機捷結構靠攏，讓兩個結構融為一體。
第三航廈基礎工程團隊克服對機捷結構的影響，累積了國內唯一基礎工程對應地下隧道上浮的施工經驗，受到國內土木工程界的重視，包括土木工程學會、大地工程學會、台北市捷運工程局等單位人員，都曾經到工地參訪交流，交換工程經驗。
桃園機場公司指出，目前第三航廈基礎土方挖掘工程已經全部完成，共挖出120萬立方公尺土壤，暫時堆放在前桃園海軍基地，供未來第三跑道整地填方使用。第三航廈基礎結構已施工至B2層，完成與機場捷運A14車站站體與機捷隧道融合，成為整個航廈結構穩固基石，維繫未來第三航廈及機場捷運的營運。
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