窺見第三航廈之美—飛航與軌道的穩固基石(上)
桃園機場第三航廈基礎開挖時，機場捷運A14第三航廈站及捷運隧道已經完成，施工期間不能干擾捷運行駛，同時把新舊工程結構融合成完整地基，成為工程團隊挑戰。
桃園國際機場公司指出，第三航廈基礎地下水位高，表土往下4至5公尺就有地下水，施工團隊在工區挖掘袪水井(抽水井)抽水，設水位觀測井及監測儀，24小時監控地下水位變化，基礎工程往下開挖到地下19公尺，維持水位在開挖面以下1公尺的標準，開挖區域土壤維持乾燥。
第三航廈基礎施工期間，機捷列車每天通過隧道及尚未營運A14第三航廈站，為保障機捷營運安全，桃園機場公司特別動支預算舉辦監測標，廠商專業技師在機捷隧道及A14車站建物內外裝設各類儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量等資訊。
監測儀佈設密度高，每個區域都有2種以上不同的監測儀，採自動化量測監測系統持續讀取數據傳輸，隧道內數據每60分鐘一次，開挖區每10分鐘一次。資料透過3G/4G通訊模組傳到遠端伺服器中心，網頁顯示及時數據，超過警戒值標準，自動警報系統立刻通報施工團隊。
以往數據，大台北地區捷運隧道施工，監測警戒值約訂為10mm，也就是1公分以上的變化才需要人為強制介入，然機捷隧道變形量警戒值訂為5mm，行動值為8mm，超過10mm為危險值，立即停工檢討因應。
過去曾發生監測數據超過警戒值，顯示機捷結構有上浮跡象，桃園機場公司啟動機制緊急下令停工，並把挖出的土方回填做壓載，暫時穩住機捷結構體後，增設4座袪水井，加大口徑提升抽水機馬力，增加抽水量降低地下水水位，舒緩機捷結構上浮壓力。
經過桃園機場公司施工團隊多次研擬討論及努力，新工法獲得相關單位審查通過，第三航廈基礎工程復工後，把工區畫分11個小區域，然後以小區域逐步施工為原則，直至工程結束。自此，機捷結構變化沒有超過3mm，機捷列車營運完全沒有中斷。
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