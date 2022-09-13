窺見第三航廈之美—飛航與軌道的穩固基石(上)

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝精密儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。圖為入境旅客進入第三航廈一樓管制區托運行李轉盤區域的捷運標誌示意透視圖。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈基礎開挖時，機場捷運A14第三航廈站及捷運隧道已經完成，施工期間不能干擾捷運行駛，同時把新舊工程結構融合成完整地基，成為工程團隊挑戰。

桃園國際機場公司指出，第三航廈基礎地下水位高，表土往下4至5公尺就有地下水，施工團隊在工區挖掘袪水井(抽水井)抽水，設水位觀測井及監測儀，24小時監控地下水位變化，基礎工程往下開挖到地下19公尺，維持水位在開挖面以下1公尺的標準，開挖區域土壤維持乾燥。

第三航廈基礎施工期間，機捷列車每天通過隧道及尚未營運A14第三航廈站，為保障機捷營運安全，桃園機場公司特別動支預算舉辦監測標，廠商專業技師在機捷隧道及A14車站建物內外裝設各類儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量等資訊。

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝精密儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。圖為技師檢查自動化全測站運作。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝精密儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。圖為技師檢查自動化傾斜儀運作。 圖／桃園國際機場公司提供

監測儀佈設密度高，每個區域都有2種以上不同的監測儀，採自動化量測監測系統持續讀取數據傳輸，隧道內數據每60分鐘一次，開挖區每10分鐘一次。資料透過3G/4G通訊模組傳到遠端伺服器中心，網頁顯示及時數據，超過警戒值標準，自動警報系統立刻通報施工團隊。

以往數據，大台北地區捷運隧道施工，監測警戒值約訂為10mm，也就是1公分以上的變化才需要人為強制介入，然機捷隧道變形量警戒值訂為5mm，行動值為8mm，超過10mm為危險值，立即停工檢討因應。

過去曾發生監測數據超過警戒值，顯示機捷結構有上浮跡象，桃園機場公司啟動機制緊急下令停工，並把挖出的土方回填做壓載，暫時穩住機捷結構體後，增設4座袪水井，加大口徑提升抽水機馬力，增加抽水量降低地下水水位，舒緩機捷結構上浮壓力。

經過桃園機場公司施工團隊多次研擬討論及努力，新工法獲得相關單位審查通過，第三航廈基礎工程復工後，把工區畫分11個小區域，然後以小區域逐步施工為原則，直至工程結束。自此，機捷結構變化沒有超過3mm，機捷列車營運完全沒有中斷。

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝精密儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。圖為架設在隧道壁面的全測站菱鏡。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝自動化裂縫儀，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈基礎開挖前，為了確保機場捷運正常營運，特別舉辦監測標，在機捷隧道內安裝精密儀器，監測隧道結構體內空間變形量、軌道變形量。圖為電子式水平桿式傾斜儀。 圖／桃園國際機場公司提供