航廈設計融入山林美景 雲瀑打造台灣意象

第三航廈3樓出境大廳外的路緣供小型車臨停下客(圖中)，小型車道外設置9個大型車月台(圖左)，旅客下車處就是航廈正面景觀及上方雲頂意象屋頂最佳視角。 圖／桃園國際機場公司提供

國際機場航廈空間設計潮流朝向「自明性」與「視線互動」概念發展，桃園機場第三航廈跟隨趨勢，大廳等區域利用天花板高低差，讓旅客容易感受到行止快慢差別，移動動線交互運用「視線互動」，讓旅客感受航廈的忙碌熙攘；並安排航廈正面景觀、簷下雲瀑意象、側面綠牆植栽等景觀映入旅客眼簾，留下美好印象。

桃園機場公司說明，所謂「自明性」是在旅客可能停留較久的區域，設計挑高天花板以及寬敞空間，使視野通透以降低壓迫感，讓旅客自然而然地放慢腳步，這些空間包括出境大廳報到櫃檯區、貴賓室區、免稅商店區、長廊候機室等區。

第三航廈3樓出境大廳旅客報到櫃檯挑高且寬敞空間。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈3樓出境大廳旅客安全檢查區域降低天花板高度，期望旅客盡速通過檢查線。 圖／桃園國際機場公司提供

反之，出境大廳的安檢、證照查驗等區域，則透過降低天花板高度的方式讓人產生壓迫感，好似水流通過狹窄區域時流速加快，旅客可產生應趕快通過檢查線不要久留的感覺。當旅客通過檢查進入免稅商店或航空公司貴賓室等區域後，天花板再度升高，空間的置換讓旅客可以放鬆心情，從容至免稅店享受購物樂趣或休息候機。

桃園機場公司指出，「視線互動」概念是透過硬體建設及動線安排，把最佳視野呈現給旅客。資料顯示，超過五成旅客搭乘小客車、計程車、租賃車至機場搭機，第三航廈3樓出境大廳外路緣供小型車臨停下客，小型車車道外9個大型車月台，讓團體或乘坐國道客運旅客下車；大、小型車下車處，正是航廈正面景觀及上方雲頂意象屋頂最佳視角。

第三航廈3樓出境大廳外車道大、小型車旅客下車處，是航廈正面景觀及上方雲頂意象屋頂最佳視角。 圖／桃園國際機場公司提供

從下車到登機，整個出境旅客動線都在3樓同一平面層，不需要垂直移動，打造身障旅客友善環境。航廈內視野開闊，對一般旅客移動相對友善，容易識別登機路線或找到意欲前往的場所。

入境旅客下機後在長廊及航廈停留的時間相對較短，希望旅客通關後盡速離開機場，大部分入境動線空間具壓迫感，設計上輔以「視線互動」概念來讓旅客解壓。

入境旅客下機至長廊後先上4樓，沿途可觀賞第三航廈從地下1樓至3樓的整片綠堤植栽，進入航廈後展現在眼前的則是雲頂意象天花，讓剛落地的旅客留下國門印象。旅客完成檢疫及護照查驗，搭電梯或電扶梯下樓至1樓行李轉盤處準備提領行李，途中穿過3樓出境大廳樓面，旅客視線隔著玻璃帷幕與出境大廳寬闊景觀交錯。

出境旅客接受檢查後進入第三航廈3樓出境大廳管制區內，空間寬敞，讓旅客放鬆心情從容候機。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈候機室內天花板升高，有助放鬆旅客心情，從容等候登機。 圖／桃園國際機場公司提供