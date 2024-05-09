投資ETF收益課稅 四個眉角

近來高股息ETF吸引投資人目光，財政部中區國稅局提醒，根據ETF分配收益所得歸類不同，相關課稅規定不盡相同，大致可分為四種，投資人取得相關所得要特別留意。

近來市場掀起一波波ETF熱潮，如0050、0056及年初新募集的00939及00940，成為市場話題。

個人投資ETF課稅方式

中區國稅局指出，ETF按其投資標的分為國內成分股ETF、國外成分股ETF、債券及固定收益ETF等，根據分配收益所得歸類不同，影響納稅人是否需要申報、是否屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍等，也會影響是否應申報基本所得額（最低稅負）。

若分配收益歸納屬於股利或盈餘所得、營利所得、境內金融業利息所得、境內其他利息所得、附買回債券利息所得、非固定資產租賃所得等，依規定均須申報繳稅，不過也都屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，不必自己大費周章蒐集所得資料。

第二種，若為國內財產交易所得、收益平準金、資本公積三項所得類別，皆不屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，不過這三種ETF分配收益所得，也都不需要申報繳稅。

第三種，來自大陸地區ETF分配收益所得，包含大陸地區營利所得、大陸地區利息所得、大陸地區財產交易所得等，雖不屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，但仍須申報繳稅，因此需自行備妥收益分配通知書（或對帳單、明細表、ETF電子帳單等），供國稅局稽核。

最後，來自海外的ETF分配收益所得，包含海外股利所得、營利所得、海外利息所得、海外財產交易所得等所得種類，只要海外所得合計達100萬元者，應申報個人最低稅負，必須留意的是，這類ETF分配收益所得不屬稽徵機關提供查詢所得資料範圍，因此須自行備妥相關資料以供稽核。