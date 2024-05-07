00940換股將剃除佔比最高的長榮（2603）？ 專家：近期推升貨櫃運價的利多也少了

5月份的ETF換股潮即將來臨，而我在之前跟大家分享過，長榮殖利率大幅下降，未來可能人人喊打...

近期就有報導指出，法人預估00940的成分股剃除名單就包括佔比最高的長榮，等於長榮還沒除息就被換掉。

說真的，先不管長榮會不會被剃除高股息ETF，近期推升貨櫃運價的利多確實變得愈來愈少了。

除了航運巨頭馬士基在前日承認，今年下半年或許就會重啟紅海航線，根據金融時報報導，巴拿馬運河在4月的船隻抵達數量為739艘，相較2月低點的692艘顯著回升，意味著巴拿馬運河的乾旱危機告一段落，且在接下來的雨季，有望看到更高的運河水位，進一步減緩乾旱危機。

簡而言之，未來貨櫃運價下降的機率將高於運價上漲，如再搭配長榮被高股息ETF剃除，長榮可謂是蠟燭三頭燒。

當然，高股息 ETF剃除長榮算好事一樁，納入其他發展更好的產業，未來的走勢也會變得更穩健。

法人預測，00940於5月換股，有18檔成分股可能被剔除，包括長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。 可能新增入選成分股，包括長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。

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