00878、00919、0056想月領10萬一定要靠它們？理財達人：0050更容易達標

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，高股息ETF人氣熱爆，網上出現各種「加薪對照表」、「領息對照表」，試算努力存股可以有多少「被動收入」，從月領1萬元到10萬元都有，聽起來十分夢幻美好。

只是，想實現財富自由，每月擁有穩定的現金流，一定要高股息ETF，就該存國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）嗎？不用，元大台灣50（0050）也辦得到！

以下為影音內容：

高股息ETF人氣熱到爆，網路上開始出現各式各樣的「加薪對照表」、「領息對照表」，試算努力存股可以有多少「被動收入」，從基礎的月領1萬元、2萬元，奮鬥一些時日月領5萬、6萬元，再到實現財富（財務）自由，月領8萬、10萬元都有，聽起來很美好對吧？

靠高股息ETF月領10萬元，可是比多數人的薪水還多上一截，開除老闆、提早退休不是夢想；只是想要實現財富自由，每月擁有穩定的現金流，一定要高股息ETF，就該存00878、0056、00940、00919嗎？

這題答案很明顯，當然不是！投資看的是總報酬率，現金股利是多少、殖利率是高是低、配息頻率是年是月，這些其實並不重要。

以下來舉例說明，如果是一檔市值型ETF，就選歷史最悠久的0050好了，怎麼靠元大台灣50月領1到10萬元呢？

第1、領息

想要月月有錢領，多數人的直覺反應大概會是「靠現金股利」，0050是半年配ETF，1年會發2次股息，那只要努力買買買、存存存，一步一腳印累積張數，再把領到的收益頻均分配就OK了。

來看元大台灣50最近幾個年度的配息表現吧，從現金股利的「絕對金額」來看雖然不低，不過以它的「高身價」換算，值利率約在3.2%附近，做為一檔市值型ETF挺合理的。

實際觀察「台灣50指數」，殖利率約市3%到4%，當然和競爭激烈的高股息ETF相比，這數字大概只有一半；為了做試算，就以0050暫時的最高價格，也就是4月9日盤中出現的163.35元，而現金股利一樣選暫時的最高、用1年發5元來估算。

如果對00878、0056、00929、00919這些高股息ETF的試算有印象，看到0050這樣的結果，大概會覺得瞠目結舌，畢竟光是最基本款的每月領1萬元，都需要先投入快400萬元，想比較有感月領3、4萬元，那得先砸1000多萬元；想要實現財富自由月領10萬，居然要有將近4000萬元，難道存股市值型ETF，資金是要高股息的2倍以上才能美夢成真嗎？

第2、賣股

想要月領10萬，得先努力存到4000萬元，這可說是普通上班族無法企及的遙遠目標。雖然領息估算沒有錯，但實際上並不用擁有這麼龐大部位的0050，投資的重點是總報酬率，所以我們可以「賣股」，利用每年增值的部位創造現金流。

0050從2003年6月30日掛牌上市，至今將近21個年頭，年化報酬率約是10.7%，這是相當傲人的成績。

要能在漫長歲月中經歷多空考驗，走過一個又一個景氣循環，如此表現是當之無愧的台股ETF績優生；換句話說，如果擁有價值1200萬元的0050，理論上1年會成長超過10%，只要把上漲部位賣出可以得到120萬元，實現平均月領10萬的目標，也可以選擇逐月逐季賣股來達成同樣目的。

如果覺得抓10%有點太樂觀，站在全球股市視角，被動投資合理的年化報酬率約在6%到9%，可以估得保守些、這樣容錯空間比較大；如果1年成長8%，想平均月領10萬，那0050部位要有1500萬元、7%的話0050部位要有1715萬元。

結論

想要打造穩定不間斷的現金流，沒有非要高股息ETF不可，畢竟投資看得終究是總報酬率，而不是配息多寡，或是殖利率的高低。

「領息」這件事就是把自己的錢給領出來，實際上跟賣股沒有什麼兩樣，入帳的空窗期還特別長，差別是一個自己主動賣出、一個是被動由投信代勞罷了，既然無法自行決定賣出的時機，也可以想成是別人在幫你停損、停利。

現在零股交易很容易，只要賣掉一部分持股，就能換到支應生活的現金，方便性更勝配息，何況資本利得不用繳稅，也不用繳二代健保，至於0050，單純用來舉例、沒有非它不可，換成其他類大盤ETF，時間拉長來看成效不會有太大的差異。

有網友留言詢問用「賣股」取代「領息」，沒有「越賣股越少」的問題嗎？答案是不會。

賣股雖然讓持股數下降，但每單位的價格是持續在上升，不論估7%、8%還是10%成長，隨著時間推移，每年或每月越賣越少股就能獲得充足資金，也許很以後，賣1股就能換到10萬元。不過通常在夠早之前就會進行分割單位數了，這樣會使得手中持股數又變多了。

純粹以理論作討論，過去的好績效並不代表未來表現，如果已經存到1200萬的0050，想要安心月領10萬元，持有更多股數或是搭配其他資產肯定更穩妥。

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