00940爆紅原因分析其「人和、地利、天時」！ 黑武士：元大ETF開國元老一次收網

說到00940（元大臺灣價值高息ETF），當前可說是無人不知無人不曉，爆紅程度史無前例，光募集金額就超過1700億台幣，打破台灣投信有史以來的募集紀錄。

許多民眾衝著「月配」「年化配息8%」「每股10元」這三點就瘋狂追買，但月配型又有年化8%的投資標的，隨便一撈就是一大堆。每股10元超便宜？實際上先前也有很多檔台股ETF用10元發行，也沒看到如此爆紅，更何況是月配息基金，好幾百檔幾乎不到台幣3000元就可以投資。

既然許多條件都有相似案例，00940到底是有何魔力，出現如此現象級的狂潮呢？今天就以「人和、地利、天時」三大面向，剖析本次00940的驚世奇案！

人和：投資偏好的變化

近年台灣的投資民眾，以投資國內ETF為最大人流匯合，主要人種移動有以下幾種態樣：

台股菜籃族

很多台股長輩們，早年很愛操作一些奇奇怪怪大大小小個股，但買來賣去常常十賭九輸，而一樣再集中交易市場交易的ETF，為這些台股長輩們提供了一個投資績效不會這麼顛簸的新出路。

台股存股族

台灣也有一大群「中鋼、中華電、金融股」的萬年存股族，然而這些個股產業的輪替與波動，讓這些保守的存股族吃了不少苦頭，配息型ETF的出現，也讓這些存股民眾找到了新浮木。

年輕小白族

目前台灣的年輕人，有點投資能力的，大多都是「買幣 to the moon」不然就是當個「美股/台股之少年股神」，但對於更為廣大的投資新手來說，國內ETF就成為了不二選擇。為何沒有流向至共同基金呢？可能的原因是追求低成本與投資透明度，畢竟年輕人沒錢時間多，從比較方便透明的投資工具為做功課的起手式是較為容易的。

共同基金移民

這群是指原本就是投資共同基金的原生種，但也因為經驗歷史悠久，可能曾有踩過基金的地雷經驗，再加上投資自主性提高（不靠理專服務），進而轉戰至國內ETF市場，追求指數報酬不求超額報酬（近年顯學），以致於共同基金人口流失至ETF市場。

綜合以上所述的人口移動，國內ETF人口近年內瘋狂暴增，2019年底國內ETF的自然收益人僅81.7萬人，結算最新至2024年2月底，國內ETF的自然收益人已高達938萬人，不到五年的時間增加了超過11倍，就可以知道「人和」的威力之強大。

地利：交易便利性

交易便利性對於民眾的投資選擇是至關重要的，早年投資管道少，買基金要到銀行開戶，銀行現場開一個帳戶沒有1~2個小時是搞不定的，而近代基金業者與平台雖也遍地開花，但開戶仍還是以紙本作業為主，需要列印親簽郵寄等，這年頭家裡有印表機又還會跑郵局的人類已經算是稀有種，而國內ETF因掛牌在集中市場交易，證券app開戶又簡單方便，不管是老人年輕人，每一個人幾乎都有證券帳戶，所以在國內ETF的交易對於國人來說，麻煩程度幾乎趨近於零，這也促成了國內ETF的發展壯大。

天時：市場行情演化

正所謂生死有命富貴在天，投資若能搭上市場的順風車，那可謂是飛龍在天外加降龍十八掌一樣的厲害。

2020年3月，Covid-19爆跌後迎來了的台股超級大V轉，讓廣大台股投資人嚐到甜頭，行情加持下，00878也由此時竄起，帶動國人投資台股高股息ETF的偏好，投資績效與經驗也讓民眾相當滿意，後來經歷了2022年聯準會暴力升息休息了一段時間，2023年的AI行情啟動，剛好台灣高股息持股相對受惠，一籃子台股高股息ETF迎來了一波暴漲行情，更加深了民眾對於高股息ETF的親睞與信任，當時的高股息霸主00929在首檔台股月配息外加股市行情推助之下，達到不到三個月破千億規模的創舉，而這波高股息的熱潮也一路延燒至今。

開國元老一次收網

匯集以上的「人和、地利、天時」之後，再來一個最後的收網大神aka「台灣ETF開國元老」aka「0050 0056之父」的元大投信，發行了這檔人擋殺人佛擋殺佛，充滿台灣價值的00940，並以「小資10元＋巴菲特也愛價值股＋年化8%月配息」等一般老百姓都聽得懂的簡單訴求，在全體台灣民眾中引爆，掀起一波社會現象級運動。 市場上更有傳言，因為前一檔00939其實也做了不少高股息ETF行銷鋪墊，讓00940的收網更受惠不少。

結語：風險提醒

這邊不會評論產品的好與壞，市場永遠都是對的（你也是對的），最後只想在老生常談提醒大家以下三點：

1. 永遠不要忘記「相對的投資報酬必然伴隨著相對的波動風險」，天底下沒有白吃的早餐午餐晚餐與宵夜。 2. 產生息收的投資方式有很多種，不同投資工具有不同波動風險，而股票的波動風險是相對最高的投資工具。 3. 每股10塊是單位成本便宜， 並不代表投資的點位很便宜，別忘了現在的台股是約在二萬點的位置。

以上分享提供參考，也祝福投資順心賺錢，願獲利與你同在！

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作者介紹：基金黑武士

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