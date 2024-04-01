00929配息0.2元較上次增加53％！ 她讚暖心：用真金白銀對抗電價通膨怪獸

用00929配息0.2元對抗電價通膨

這二天最熱門的新聞除了00940自救會，莫過於電價調漲了。

4月起電價平均調漲11％，很驚人的幅度對不對！

我就問我們一般勞工一年有沒有加薪到11%，應該很少人聽到加薪超過5%以上的吧；如果有加薪5%就要感謝老闆、讚嘆老闆了！

00929剛公告這個月配息0.2元，雪倫去年入手00929是看中上它上巿以來每月穩配息0.11元，結果今年初給出驚喜包配息0.13元，當雪倫已經滿足配息0.13元，在今天4/1愚人節，00929給了一個根本不愚人的公告配息0.2元，直接暴力增加配息53%！幫大家用真金白銀對抗電價通膨怪獸，實在很暖心。

早知道（有沒有很常聽到、想到這句話），雪倫前幾天加碼00929時，就多買幾張，3/26再入手一張20.55元，目前張數51張，平均成本16.85元，這個月可以配息10,200元。超開心的...一個月配息1萬元，很好用耶！

雪倫拿去付水電互斯費，應該還有剩錢可以再投資，或是犒賞自己吃頓好吃的、看場電影、來個小旅行。

投資ETF要獲利真的很簡單，還是那幾句老話：選對標的；定期定額；逢低加碼，就可以了。

如果你也想參加00929除息，在4/22前就可以哦！

領息日是：5/20 多有愛意的日子。

投資要自己救。投資前一定要做好功課、選擇適合自己的投資標的，之後每月踏踏實實領到錢會比較好。 投資對的標的，現主時可以甜甜領息，真的幸福。拜託大家不要去借貸、二胎、信貸來投資！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。