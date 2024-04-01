快訊

就「這兩家」上市公司敢沒交年報 恐面臨下市危機

新北29歲男陽台等朋友疑失足 5樓墜落頭部重創送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00929配息0.2元較上次增加53％！ 她讚暖心：用真金白銀對抗電價通膨怪獸

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

用00929配息0.2元對抗電價通膨

這二天最熱門的新聞除了00940自救會，莫過於電價調漲了。

4月起電價平均調漲11％，很驚人的幅度對不對！

我就問我們一般勞工一年有沒有加薪到11%，應該很少人聽到加薪超過5%以上的吧；如果有加薪5%就要感謝老闆、讚嘆老闆了！

00929剛公告這個月配息0.2元，雪倫去年入手00929是看中上它上巿以來每月穩配息0.11元，結果今年初給出驚喜包配息0.13元，當雪倫已經滿足配息0.13元，在今天4/1愚人節，00929給了一個根本不愚人的公告配息0.2元，直接暴力增加配息53%！幫大家用真金白銀對抗電價通膨怪獸，實在很暖心。

早知道（有沒有很常聽到、想到這句話），雪倫前幾天加碼00929時，就多買幾張，3/26再入手一張20.55元，目前張數51張，平均成本16.85元，這個月可以配息10,200元。超開心的...一個月配息1萬元，很好用耶！

雪倫拿去付水電互斯費，應該還有剩錢可以再投資，或是犒賞自己吃頓好吃的、看場電影、來個小旅行。

投資ETF要獲利真的很簡單，還是那幾句老話：選對標的；定期定額；逢低加碼，就可以了。

如果你也想參加00929除息，在4/22前就可以哦！

領息日是：5/20 多有愛意的日子。

投資要自己救。投資前一定要做好功課、選擇適合自己的投資標的，之後每月踏踏實實領到錢會比較好。

投資對的標的，現主時可以甜甜領息，真的幸福。拜託大家不要去借貸、二胎、信貸來投資！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

00878花兩年建構13.77元的成本價！ 專家：存股很難賠錢重點在於「時間」

00940上市破發是血流成河？ 專家不認為：對大多數投資人來說是天大的好事

00940投資人別灰心 尾盤神秘大戶狂敲逾百筆「499張買單」

00940和00939若繼續破發還能配息？ 他分析5點：不影響成分股參加除息

相關新聞

元大00940 ETF掛牌上市掀低接熱潮 首日寫三紀錄

元大00940 ETF今天正式掛牌上市，儘管如預期上市盤價跌破發行價格，但也寫下三大紀錄，分別是盤中成交張數134.12...

00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

高股息ETF老大哥配息金額也調升 0056年化配息率上看7.3%

成立最久的高股息ETF-元大高股息（0056）預計第2季每受益權單位配發0.73元，金額高於第1季的0.7元，以1日收盤...

00940投資人別灰心 尾盤神秘大戶狂敲逾百筆「499張買單」

元大台灣價值高息ETF（00940）1日掛牌，加計盤後合計爆出逾 134萬張成交量，收在9.76元，下跌0.16元，跌幅...

00929配息0.2元較上次增加53％！ 她讚暖心：用真金白銀對抗電價通膨怪獸

00929剛公告這個月配息0.2元，雪倫去年入手00929是看中上它上巿以來每月穩配息0.11元，結果今年初給出驚喜包配息0.13元，當雪倫已經滿足配息0.13元，在今天4/1愚人節，00929給了一個根本不愚人的公告配息0.2元，直接暴力增加配息53%！

00940掛牌首日收跌 專家提醒處分損失無法抵稅

民眾瘋搶台股ETF，備受矚目的00940掛牌首日爆量134萬張、以9.76元作收。除金管會已示警ETF相關風險，稅務專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。