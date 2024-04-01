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00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

00940「無蜜月行情」開局即破發！ 專家：希望投資人清楚自己是存股還是做價差

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

全台灣最關注的ETF－元大台灣價值高息00940，愚人節4月1日正式登入台股。

不過開局即破發，淨值9.92元低於申購價格10元；且上市第一天似乎沒有享受到明顯的「溢價」紅利，股價持續下挫，盤中暫收9.83元，而淨值也因為成分股的股價下跌，下探至9.78元，溢價僅0.51％，這代表目前申購者應該都處於虧損狀態。

希望這群申購ETF的投資人都早已清楚ETF的波動性並做好心理準備，到底是存股還是做價差，應該在申購前就拿捏清楚，而非隨著股價波動而改變進場理由。

值得一提的是，儘管00940股價下跌，加權指數也由紅翻黑，但櫃買指數卻不斷上漲，顯示資金似乎從高股息ETF的成分股重新移轉至中小型股，所以這段時間儘管沒有參與到00940與高股息ETF的行情當中，但手上的持股一方面受惠到「相關概念股評價上升」，另一方面也開始享受資金溢出與移轉帶來的新行情，只能說「舒服啊」！

另外我們先前曾提醒投資朋友，如果沒有要參與00940與高股息ETF題材，那可能要考慮避開追高這些高股息ETF的成分股，因為有可能會出現評價修正或成分股轉換帶來的股價下跌，目前看起來似乎正在發生，當然短線上什麼事情都可能出現，但我們就是盡力維持自己的步調，設定自己有把握的好球帶。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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