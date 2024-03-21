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00878今年超默默…績效不及00919？存股哥「歷史漲幅49％多」：在我心中地位沒變
前兩天有個老鐵問我，00919、00929今年漲很兇，怎麼感覺00878還好？欸不是，00878歷史漲幅是驚人的49.5%耶，目前也很接近最高點22.89了。
就算歷史漲幅輸00919的74%，就算今年漲幅只有不到5%，仍改變不了878在我心中的地位。
選ETF要去看它的選股邏輯，00878選股邏輯看過去，本身定位就是偏穩健、重防禦，這不是在買入前就要知道的事嗎？如果你想選偏積極、重攻擊，那00878本來就不應該是你的首選。
0056選股看未來、00919選股邏輯看現在、00929都是科技股，它們的波動可預期本來就會比00878還大，結果選了00878然後問為什麼00878不飆？怎麼好像哪裡怪怪？
而且00878可是經歷過2022空頭考驗的頂尖強者，回想一下當年發生什麼事，一堆ETF都破發了甚至配息配不出來，00878還能撐在15塊以上，每季還給你1.5%股息，00878的穩定性就是存它的最大價值。
至於你問我00878那麼「貴」還能不能買？我只能跟你說，只要有機會我肯定還是會繼續買的，你怎麼知道現在的天花板會不會變成以後的地板？
如果打開上帝視角來看，過去你以為的高點，現在都變成恨不得加碼買進的低點了呢。
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