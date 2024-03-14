他估00940將有拋售潮「股價只有10多元」 僅1類人能獲利了結

近年來高股息ETF非常熱門，近日開始募集的元大台灣價值高息（00940）更是在市場掀起一波搶購熱潮，外界猜測有機會募集超過2000億元。PTT網友討論「高股息ETF會以什麼方式跌下神壇？」他以00940為例，投資人不斷拋售，由於量大，漲幅不可能太多，股價恐怕會「10幾塊載浮載沉」，只有大戶一次買幾千張才可能獲利了結。

00940募集太熱，業界戲稱這等於幫主管機關對所有的金融業通路進行壓力測試。提醒投資人，台股目前處在歷史高位，00940募集至掛牌日仍有近半的月時間，這段期間內ETF淨值仍將反應追蹤指數的實際概況，短線上台股也將跟著國際股市變動；中長線台股展望正向。

一名網友在PTT發文回覆「高股息ETF會以什麼方式跌下神壇？」他表示，以00940而言，一定許多人到手就開始拋售，由於拋售量太大，因此股價不可能大幅上漲，「就10幾塊載浮載沉，一直玩接刀丟刀的遊戲，實質能賺的人就大戶一次買幾千張那種一次獲利了結」。

該網友說，人多的地方不要去，還沒上市就未演先轟動，這種沒什麼好下場，他近日參加公司講習，他座位周遭的同事都在聊ETF，他直言，「現在炒房門檻太高了，全部都跑來玩股票，真的回到民國70年代榮景了耶，都炒股就好，工作當副業一樣」。

其他人留言「記得兩年前萬八，也一堆人鼓吹ETF存股，存了一年就下滑到12XXX，多少人抱不住損出了，高檔存股，呵呵，指數的低買高賣才是賺錢根本」、「00900在紅燈高點上市，一上來就從15跌到破10元，市場上大家看壞唱衰，結果現在還不是漲到15+」、「炒房要等6年後才能賣，那為啥不存股6年，反正一樣賺」、「反正懂得就懂，高檔買存股，也至少等回檔風頭上，就上市嗨一陣子觀察後再來考慮」。

還有人留言「萬3時也是一堆人在笑高點存股呀」、「ETF的漲跌基本是看淨值，拋售低於淨值很快就回補上去了，股版還這麼多人搞不懂ETF的機制？」、「人多的地方不要去，結果大家都賺爛了，你還沒賺到」、「ETF炒短線的確就是這樣 但長線存股風險相對很低」、「美國都要降息了，能跌到哪去」、「台積電股東104萬，人多的地方不要去？」