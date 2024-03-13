近一周吸金逾千億…新ETF申購爆表 6大風險要掌握

從半年配到季配，再發展到月配，指數股票型基金（ＥＴＦ）成為投資人熱門投資標的，並以高息型最受歡迎，從近期兩檔新募集ＥＴＦ申購金額爆表可見一斑，投資人不怕成為抬轎者，只擔心沒從便宜的發行價開始買起。專家表示，現在台股走多頭，ＥＴＦ有配息紅利，又可以賺價差，當然很風光，但要注意股市一旦反轉走空頭的風險。

證交所表示，ＥＴＦ兼具開放式基金及股票的特色，上市後可在初級市場進行申購或買回，也可在次級市場盤中交易時間，隨時向證券商下單買賣，但也要注意六種風險，因ＥＴＦ並非保本商品，因此會暴露於市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險，投資人要評估能否承擔。

近一周來，隨著○○九三九、○○九四○兩檔ＥＴＦ接連上市，可說熱到最高峰，市場通路估計，兩檔ＥＴＦ的ＩＰＯ至少「吸金」一千五百億元。金融圈高層指出，這波ＥＴＦ的熱潮和兩大因素有關，一是新台幣匯率看升，因此近來新台幣存款量大增，遠高於美元存款，顯示有待投資去化的新台幣資金變多，另一個因素和政府房市管制政策有關，很多資金因為炒房碰到障礙，但又沒有去處，乾脆轉進ＥＴＦ。

法人指出，以近期最夯的高股息ＥＴＦ為例，大盤走跌時，ＥＴＦ也會下跌，但投資人會把價格回檔視為加碼契機，只要成分股企業繼續配出股利，就沒問題，高股息ＥＴＦ追求也是每年穩定配出股利，同樣的投資預算，可以買到更多單位價格下跌的ＥＴＦ；但如果是市值型或是積極的槓桿，投資人多數會採順勢交易，上漲時順勢操作，下跌時獲利了結賣出。

元老級ＥＴＦ元大台灣五十（○○五○）是市值型ＥＴＦ，長期績效換算年化報酬率約為百分之十，反映台股企業的市值成長；而近來最受歡迎的高股息ＥＴＦ驚人漲幅，則是因為ＡＩ的帶動，高股息ＥＴＦ投資標的有ＡＩ類股，而ＡＩ股獲利表現亮麗，配息自然豐厚，否則以長期走勢來看，高股息應不致於漲這麼多，如果投資人在十五元就買進，漲到廿元後想賺價差也可以賣掉，但要考慮下次買回來的價位是否滿意。

據傳有人解約儲蓄型保單將資金轉進ＥＴＦ，萬一股市反轉，從兩萬點腰斬為一萬點，高息型ＥＴＦ的投資人如何因應？法人說，假設台股跌到一萬點，股息維持百分之五，四十元配息百分之五是二元，跌到廿元時配息百分之五是一元，若逢低買進，未來漲回四十元，等於是廿元成本獲配二元股息，配息自動加碼成百分之十；重點在於企業營運狀況要夠好，在回檔後買進，就是殖利率高的資產。

比較ＥＴＦ與定存，法人認為ＥＴＦ配息後，淨值會因同步扣除配息金額下跌，投資人現在忽略這點，是因為市場熱烈，配息後快速填息，但定存拿到利息不會扣掉本金；ＥＴＦ有資本利得空間，但其代價就是有漲有跌，漲到哪裡跌到何處都無法確定。