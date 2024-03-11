00940幾小時就破了00939寫下的募集記錄！ 專家估算：5天算2500億打四折也有1千億

00940首日募集近中午就突破550億

請準備好你的下巴...

元大內部統計截至中午的申購預約金額就接近550億元，已超越上周統一台灣高息動能ETF（00939）的531億元成立規模；此次00940 ETF申購期至本周五截止，據側面了解元大和周邊銷售通路，已看好該基金的成立規模將可望有上看千億的水準。

台股大盤指數上攻2萬點，國內ETF近來行情更加火熱，其中若以元大00940今日首發的成績來看，等於上周00939才寫下的IPO紀錄，在短短幾小時內就被00940打破，再寫ETF史上新傳奇。

讓我們看看00940能締造出什麼樣傳奇的募集成績？

我算術不好，500 x 5 =2,500！打個8折也2,000，6折也1,500，4折好了也有1,000億...

怎麼算都覺得前輩們看到會心驚膽顫呀！

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