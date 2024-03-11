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00940幾小時就破了00939寫下的募集記錄！ 專家估算：5天算2500億打四折也有1千億

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

00940首日募集近中午就突破550億

請準備好你的下巴...

元大內部統計截至中午的申購預約金額就接近550億元，已超越上周統一台灣高息動能ETF（00939）的531億元成立規模；此次00940 ETF申購期至本周五截止，據側面了解元大和周邊銷售通路，已看好該基金的成立規模將可望有上看千億的水準。

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讓我們看看00940能締造出什麼樣傳奇的募集成績？

我算術不好，500 x 5 =2,500！打個8折也2,000，6折也1,500，4折好了也有1,000億...

怎麼算都覺得前輩們看到會心驚膽顫呀！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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