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持有00878+00713+0056！ 他「想領滿一年52周」：用股息買00929、00939、00940操作方式曝光

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2月初寫了00939+00929+00940組週週配的文章，既然週週配已經變得可行，那槓桿哥往後的目標就是朝一年52週每週都要領股息的方向前進，不止領息領的頻繁，金額也要夠大！

因此我在前陣子就有做資產轉換的打算，限動有提到我要把存6年的台中銀拿去買高股息ETF，今年也會持續增貸讓槓桿部位繼續增加，加上槓桿的話，往後兩三個月應該會清出80-90萬左右去買高股息。

主要的方向還是先把00878、00713、0056這三支主力標的的張數持續拉高，大概今年下半年開始再去買00939、00940跟00929，00929以目前表現來看不錯，但00939跟00940都還沒上市，還需要一小段時間觀察。

假設如果00939跟00940的年化殖利率也在6%-7%左右的話，那這個現金流組合就真的太離譜了。要股息有股息、要價差有價差，可攻擊、可防禦、能積極、能穩健，各種選股邏輯的ETF你大概都可以持有了。

所以這套邏輯大概是00878股息去買00713，00713股息去買0056，0056股息去買00940，00940股息去買00929，92900股息去買00939，現在股息到底領到哪裡搞得我好亂啊...

總之這個現金流就是讓你第一週到第五十二週，週週幾乎都可以領股息，而且你手上的ETF組合更加全面，每週都有股息入帳的日子，想到都要流口水了呢？

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 季配息 月配息

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