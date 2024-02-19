00929連兩個月配息加碼18％…穩定又能拿出報酬率！ 專家：官股也愛買超44億

投資股票就是幫自己加薪，你知道嗎？已經有60萬人在默默的月月加薪。統計今年以來，00929就增加了快10萬個投資人，是今年增加最多的ETF，00929為何這樣受到歡迎？

YTD規模+275億，全市場冠軍。（以下數據為截至封關日（2/5）數據）

00929開創了台股月配息的模式，滿足投資人每月現金流的需求。去年僅150天就突破1000億的規模，迄今規模也近1500億(2024/02/16)，真的是光速成長了。規模成長的主要原因就是配息金額穩定、拿得出報酬率，觀察其成立以來，00929含息累積報酬率為31.2%，含息年化報酬率則高達52.5%，優於同期間的其他ETF表現。

此外，雖然是100%聚焦科技股，由於指數會考量波動度（剔除過去一年波動度最高的前10%），因此年化波動度僅為12.6%，與台股大盤差不多，打破科技類股波動高的迷思，讓投資人股利領得穩又抱得牢，因此大受投資人熱愛，規模也扶搖直上。

00929特點是穩定的月配息，統計到2024年2月，00929共配息8次，前6個月為每單位配發0.11元，2024年1月、2月都再加碼18%，配息金額增至0.13元，可以看出配息力求一個穩定。

月配息的好處，就是投資人不管在何時進場，下個月就可以開始月月領息，領息就是落袋為安，將投資的成果拿來滿足生活需求。當然如果你想要有複利效果，記得領到股利之後要持續買回。

受益人數年增9.7萬人，全市場冠軍，成長人數稱霸全ETF市場

根據證交所顯示，全台ETF受益人已來到756萬人，00929最新受益人數為60.5萬人，顯示每13位投資ETF股民中，就有一位是買進00929！對於上市不到一年的新生兒而言，00929真的是倍受投資人關愛啊。

00929再次改寫紀錄，為史上受益人數最快達標60萬人的ETF

00929僅花了34週飛越60萬受益人大關，光速成長36倍，也刷新了此前00878所締造之紀錄。

今年市場關注的焦點，在於美國聯準會（Fed）有機會展開降息循環，降息對經濟有利，勢將驅動企業獲利成長動能，給予股市正向的回饋。

尤其AI風潮持續發酵，將提供科技業新的長期成長動能及擴張循環，也會帶動台廠供應鏈業績成長動能，半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等族群值得留意。選股太難，投資人擁抱純科技的高股息ETF，00929擁有40黨績優的科技股，可以跟上科技類股的成長行情。

YTD官股買超44億，全市場冠軍

00929除了是一般投資人的心頭好之外，八大官股行庫也持續進場布局，今年以來買超44億，遠高於其他ETF商品。

ETF平準金新遊戲規則上路 00929照樣配0.13元

面對高股息ETF百花爭鳴的現象，金管會開始約束平準金，祭出發放的四大原則。平準金的用意是避免ETF規模成長過快，導致投資人的股利被稀釋，由於00929規模持續成長，表示不斷的有心投資人進來領股利，所以也需要使用平準金，目的是維持股利的穩定，保障投資人的權益。

復華台灣科技優息（00929）股息發放的特點是「穩定」！2月配息金額仍維持0.13元，預估年化殖利率高達8%。

2/29是本月的除息交易日，想要參與本次配息的投資人，請記得2/28之前買進，就可以在3/26開始領息，而且往後每個月都可以參與配息。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。