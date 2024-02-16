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00937B為何上市就熱賣…具長天期優勢又月配息！ 專家：降息是緩慢過程現在能布局

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

群益ESG投等債20+(00937B)剛上市就被投資人買爆，僅上市2個月規模就突破500億，股東人數超過16萬人，「最受歡迎的投資等級債ETF」是當之無愧。00937B具有ESG選債、高殖利率、長年期的優勢，而且為符合多數投資人長期領高息的期待，00937B將成立至今所領取到的債息，以平滑化的方式配發(力求穩定)，也獲得投資人肯定。00937B宣布首次配發0.084元(月配息)，預估年化配息率為6.3%，高於多數投資級債ETF約5~5.5%的配息率，亦遠高於目前美債殖利率4%的水位。

今年債券ETF買氣爆棚，最重要的原因當然就是FED結束升息。Fed(美國聯準會)於台灣時間 2024/02/01(四)公告 FOMC (美國聯邦公開市場操作委員會)最新會議結果，全部官員一致通過，持續將美國聯邦基金利率維持在 5.25%～5.50% 區間，是自 2023 年 9 月以來第 4 次停止升息。

然而在會議過程中，聯準會認為降息時間點，不會像市場預期發生在 3 月份這麼快。在「會後聲明稿」方面，可分為「經濟與通膨」、「貨幣政策」2 大部份。在經濟方面，將形容詞由「放緩的」調升為「穩健擴張」，主因近期美國公告 2023 年 Q4 實質 GDP 季增年率高達 3.3%，顯著優於市場預期的 2.0%。顯示在高利率的大環境下，經濟仍維持相對好的表現。

在貨幣政策方面，則完全刪除可能升息的選項，並表示多數官員同意 2024 年降息是適當的，只是時間點還需要謹慎討論。另外主席也補充，如果就業市場意外出現疲軟跡象，就可能提早降息，意味著若 3 月份就啟動降息，市場反而要更注意經濟是否出現危險訊號。依照前次給出的「利率點陣圖」，2024 共識為降息 3 碼至 4.50%～4.75%。

根據 FedWatch 數據顯示，市場已經大幅降低 3 月的降息機率，並將首次降息時間點推移至 5 月份，機率約為 60% 是目前共識。不過市場對全年降息預期維持在 6 碼，仍顯著高於前次「利率點陣圖」暗示的 3 碼。

目前股市在高點應居高思危，而美國政府公債防禦力最強，受惠目前升息導致債券ETF殖利率在高點，未來如果依照利率點陣圖般降息，債券殖利率跟著下滑也會有資本利得的空間。

如果想要賺降息的價差，應該選擇對利率敏感高的【長天期】公債，目前群益25年期美債(00764B)為存續期間最長的美債ETF。根據利率點陣圖，降息是一個緩慢的過程(2024~2026)，也可以選擇殖利率【高&穩】的投資等級債券ETF，先收高息來等待往後的降息，00937B的殖利率相對較高，且為具收益平準金的月配型債券ETF，配息相對穩定，再加上00937B的股利屬海外所得，具免繳二代健保補充保費、以及750萬內免課個人所得稅的優勢，非常適合納入存股名單。

最後提醒，00937B將於2/27除息，想參與領息的投資人，把握2/26最後買進日。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 美國 聯準會 通膨 降息

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